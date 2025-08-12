"En İyi Mobil İşlemci" Yarım Performansla Bile Samsung'u Ezdi

"En iyi mobil işlemci" unvanını daha çıkmadan elde edecek kadar iddialı olan Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, Geekbench testlerinde görüntülendi ve Samsung'un Exynos 2600 işlemcisini geride bıraktı. Testlerin SM-S947U model numaralı bir telefonda test edildiği anlaşıldı. Bu telefonun Galaxy S26 olduğu düşünülüyor.

Snapdragon 8 Elite 2 Geekbench Sonuçları

Geekbench 6.4 sonuçlarına göre Snapdragon 8 Elite 2, selefine yaklaşık %9'luk fark attı. Snapdragon 8 Elite, tek çekirdekte 3.125, çok çekirdekte ise 9.932 puana ulaşmıştı. Snapdragon 8 Elite 2 ise 3.393 tek çekirdek ve 11.515 çok çekirdek puanı elde etti. Aslında kağıt üstündeki verilere bakıldığında bu sonuç, vadedilenin gerisinde kalmış gibi görünüyor. Ancak testlerde çipin maksimum 4.74GHz yerine 4.0GHz hızında çalıştırılmış olduğunun altını da çizmekte fayda var.

Exynos 2600 Performansını Solladı

Snapdragon 8 Elite 2 çipinin, Galaxy S26 olduğu düşünülen prototipte tam güçte çalıştırılmamış olmasına rağmen Samsung'un geliştirdiği Exynos 2600'ü çok rahat bir şekilde geride bıraktığı görülüyor. Geekbench puanlarına bakıldığında arada ciddi bir uçurum var. Samsung Exynos 2600 çipi, tek çekirdekte 2.155, çok çekirdekte ise 7.788 puana ulaşmıştı. Qualcomm, yarım performansta bile Samsung'u resmen geride bırakmış durumda.

Snapdragon 8 Elite 2 Ne Zaman Çıkacak?

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite 2'yi 23 Eylül'de düzenlenecek Snapdragon Summit etkinliğinde resmen tanıtacak. Snapdragon 8 Elite 2'yi alacak ilk iki telefon ise Xiaomi 16 ve Realme GT 8 Pro olacak.