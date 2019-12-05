Qualcomm Snapdragon 865 Özellikleri Netleşti

Qualcomm'un geçtiğimiz gün tanıttığı Snapdragon 865 yonga setinin tüm teknik özellikleri belli oldu. Gelin hep beraber amiral gemisi akıllı telefon modellerine güç verecek olan Snapdragon 865'in tüm teknik özelliklerine yakından bakalım.

Snapdragon 865 Özellikleri

Snapdragon 856, Snapdragon 855'e kıyasla %25 daha hızlı CPU performansına ve %20 daha hızlı grafiklere sahip. Üç adet Kryo 585 çekirdeği kullanan ARM Cortex-A77 performans çekirdeği ile gelen Snapdragon 865, Adreno 650 GPU'ya sahip.

Snapdragon 865 yonga setine sahip olacak olan telefonlar 60GHz'de 4K çözünürlüğü, 144Hz yenileme hızını, Rec2020 renk gamını, HDR10 ve HDR10 + ile Quad HD+ çözünürlüğü destekleyebilir. Yonga seti 2133 MHz'de 16 GB'a kadar LPDDR4X RAM'i ve 2750 MHz'de LPDDR5 RAM'i destekleklemekte.

Snapdragon 865, harici X55 5G modem ile birlikte gelmekte. X55 5G modem sayesinde 7.5 Gbps'ye kadar indirme hızı ve 3 Gbpsy'e kadar da yükleme hızına ulaşılabiliyor. İşlemci 200 MP kamera sensörünü ve 8K 30 FPS video çekimini destekliyor.

3D Sonic Max ile gelen Snapdragon 865, bir seferde iki parmak izini okuyabiliyor. Snapdragon 865 yonga setinin hangi amiral gemisi akıllı telefon modellerinde bulunacağına henüz bilinmiyor. Önüzümdeki günlerde Snapdragon 865 yonga setini kullanacak cihazların listesinin açıklanması bekleniyor.