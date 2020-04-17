Qualcomm Snapdragon 865 ve Snapdragon 765 İşlemciler İçin CAF Kaynakları Yayınlandı

Qualcomm Snapdragon 865 ve Snapdragon 765 işlemciler, Aralık 2019’da Snapdragon Tech Summit’de duyurulmuştu. Günümüzde bu işlemciler çeşitli cihazlara güç veriyor. San Diego merkezli şirket, bu mobil işlemcilerin kaynak kodlarını Code Aurora Forum (CAF) üzerinde paylaştı. Peki, bu ne anlama geliyor?

Snapdragon 865 ve Snapdragon 765, Qualcomm’un 2020 yılı için en iyi işlemcileri. Bu yonga setleri, üst seviye ve orta seviye akıllı telefonlara 5G bağlantısı sunuyor. Sadece ilk çeyrekte, kullanıcılar bu işlemcilerle çalışan birçok akıllı telefona sahip oldu.

Snapdragon 865 ve Snapdragon 765 Kodları Yayınlandı!

Qualcomm, Code Aurora Forum (CAF) üzerinden topluluk için Kart Destek Paketi’nin (BSP) bir parçası olarak ortaklarına (OEM’lere) modifiye edilmiş çekirdekleri, AOSP yapısını ve diğer yazılım araçlarını paylaşmanın yanı sıra belirli kaynak kodları dağıtttı. Şirket, tüm yonga setlerinin CAF sürümlerini herkese açık olarak yayınlıyor ve zaman zaman güncelliyor. Bu kaynak kodu sürümleri işlemciye özgü çekirdek değişiklikleri ve daha iyi optimizasyon için AOSP yapısını içeriyor. Custom ROM geliştiricileri ve kullanıcıları, teoride daha iyi optimize edilmiş ve stabil oldukları için AOSP tabanlı ROM’lar yerine CAF tabanlı ROM’ları tercih ediyor.

Yeni Custom ROM'lar Gelecek

Snapdragon 865 ve Snapdragon 765 için CAF kaynakları ortaya çıktığından geliştiricilerin önümüzdeki günlerde bunlara dayalı olarak custom ROM’lar oluşturmalarını bekleyebiliriz.