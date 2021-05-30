Qualcomm Snapdragon 888+ Gün Yüzüne Çıktı: İşte Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 888+ özellikleri gün yüzüne çıktı. Qualcomm, son birkaç yıldır standart Snapdragon sürümünü Aralık'ta, Plus modelini ise Temmuz'da çıkarıyor. Söz konusu zaman dilimine yaklaşırken, Geekbench listesinde Snapdragon 888+ olduğu düşünülen güçlü bir yonga seti ortaya çıktı.

Qualcomm'un son zamanlarda Snapdragon 888+ çipi üzerinde üzerinde çalıştığını düşünürsek, GeekBench testinde olası sonuçların gün yüzüne çıktığını söyleyebiliriz. GSM Arena tarafından tespit edilen "arm64 için Qualcomm Lahaina" isimli GeekBench puan listesi, bilinmeyen bir Qualcomm SoC'nin performansını ve bazı özelliklerini listeledi.

Listenin zamanlaması göz önüne alındığında, Snapdragon 888+'ın olabileceği düşünülüyor. Qualcomm son birkaç yıldır tipik olarak, Aralık ayında amiral gemisi Snapdragon yonga setini ve ardından Temmuz ayında daha fazla performans sunan "+" varyantını piyasaya sürüyor.

Qualcomm, Aralık 2020'de Snapdragon 888'i tanıttı ve Temmuz 2021'e yaklaştığımıza göre Snapdragon 888+'ın yaklaştığını söylemek mümkün. Peki ya GeekBench testinde ortaya çıkan SoC'nin performansı nasıl?

Qualcomm Snapdragon 888+ özellikleri

GeekBench listesi, 3.0GHz'de saat hızına sahip bir çekirdek, 2.42GHz'de üç çekirdek ve 1.8GHz'de dört düşük güçlü çekirdek içerdiğine vurgu yaparak CPU çekirdekleriyle ilgili ayrıntıları içeriyor. Bu, 2.84GHz'de saat hızına sahip bir ARM Cortex-X1 performans çekirdeğine sahip Snapdragon 888'den önemli bir artışa işaret ediyor.

Gizemli çipin yanında listelenen GeekBench puanı, 1.171'lik tek çekirdekli sonuç ve 3.704'lük çok çekirdekli bir sonuç gösteriyor (yüksek puan olması daha iyi). Bu sonuçlar, Snapdragon 888 ile donatılmış cihazlardan alınan puanlarla aynı doğrultuda olduğunu gösteriyor. Örneğin Snapdragon 888 kullanan Samsung Galaxy S21 modeli, tek çekirdekli ve çok çekirdekli için sırasıyla 1,112 ve 3,378 puan almıştı.

GeekBench listesindeki gizemli yonga seti Snapdragon 888+ ise, 888'den sonra dikkate değer bir performans artışı sunacak gibi görünüyor. Yine de ne yazık ki GeekBench listesinin gizemli yonga seti hakkında başka bir bilgi sağlamadığını hatırlatmak gerekiyor. Qualcomm'un tipik sürüm modeli göz önüne alındığında, önümüzdeki haftalarda Snapdragon 888+ hakkında daha fazla resmi bilgi edinebiliriz.

Peki ya siz yeni Qualcomm Snapdragon 888+ yonga seti hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce akıllı telefonlar yeni işlemciyle birlikte nasıl bir performans artışı yaşayacak? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.