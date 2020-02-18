Qualcomm Snapdragon X60 5G Modem Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Qualcomm, üçüncü nesil 5G modemi Snapdragon X60’ı resmi olarak tanıttı. 5nm üretim sürecinden geçen Qualcomm Snapdragon X60 5G modemin özellikleri haberimizde.

Qualcomm Snapdragon X60 5G Modem Özellikleri

Qualcomm’un yeni tanıttığı Snapdragon X60, 5nm düğümü üzerine inşa edilen ilk 5G modem olma özelliğini taşıyor.

5G bağlantısının hem mmWave hem de Sub-6 sürümlerini desteklerken, 7.5 Gbps’e kadar indirme 3 Gbps’e kadar yükleme hızına olanak sağlıyor. Önceki X55 gibi, X60 da global 5G desteği sunduğundan hem TDD hem de FDD ağlarında çalışıyor. Ek olarak, 4G LTE’nin yanı sıra eski 3G ve 2G bantlarını da destekliyor.

Yeni modemin en büyük avantajı boyutu. Bir başka yenilik, operatörlerin LTE bantlarını daha yüksek ağ hızları için yeniden kullanmasına ve 5G dağıtımını hızlandırmasına izin veren Dinamik Spektrum Paylaşımı (DSS). Radyo üzerinden ses (VoNR), 5G üzerinden bağımsız yüksek kaliteli ses hizmeti sunan bir başka yeni özellik. Yeni çip ayrıca daha önce telefon profillerine izin veren daha küçük bir kaplama alanına sahip güncellenmiş QTM535 mmWave modülü ile birlikte geliyor.

Qualcomm Snapdragon X60 5G Modem Çıkış Tarihi

Yeni Qualcomm X60 5G modemin 2021 başından itibaren cihazlarda görülmesi bekleniyor.