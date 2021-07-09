Qualcomm Telefon Tanıttı: Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman şirketi Qualcomm telefon duyurdu. Gerçekleşen duyuru ile birlikte akıllı telefon modelinin teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Yeni Qualcomm Telefon Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,78 inç, AMOLED, 144Hz

Çözünürlük: 2448 x 1080 piksel

İşlemci: Snapdragon 888 5G

GPU: Adreno 660

RAM: 16 GB LPDDR5

Dahili Depolama Alanı: 512 GB

Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP

Ön Kamera: 24 MP

Pil: 4000 mAh, 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Ağırlık: 210 gram

Fiyat: 1500 dolar

ABD merkezli Qualcomm şirketi, yeni bir akıllı telefon modeli duyurdu. "Smartphone for Snapdragon Insiders" olarak isimlendirilen model, Tayvan merkezli Asus firması tarafından tasarlandı. Sahip olduğu güçlü donanım ile dikkat çeken model, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Qualcomm tarafından tanıtılan telefonun Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere ve Almanya'da satışa sunulacağı açıklandı. Aktarılan bilgilere göre yoğun ilgi ile karşılaşan model 1500 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2448 x 1080 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Samsung tarafından üretilen AMOLED panelin yer aldığı cihaz, sahip olduğu özelliklerin yanı sıra tasarımıyla da ön plana çıkıyor.

210 gram ağırlığındaki telefonun arka kısmında üçlü kamera modülü yer alıyor. Arka tarafta 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera v e 8 MP çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edildi.

4000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 65W Qualcomm® Quick Charge 5.0 isimli hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Cihaz sahip olduğu teknoloji sayesinde daha kısa sürede şarj olabilecek. Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 olarak isimlendirilen parmak izi okuyucusu, telefonun arka kısmına konumlandırıldı.

Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan telefonda 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. USB Type-C portunun yer aldığı telefonun GPU tarafında Adreno 660 yer alıyor.