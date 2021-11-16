Qualcomm'lu Telefonlar Neden Daha Hızlı Güncelleme Alıyor?

Qualcomm işlemcili akıllı telefonların MediaTek işlemcili akıllı telefonlara nazaran daha hızlı güncelleme aldığını fark etmiş olabilirsiniz. Peki ama Qualcomm işlemcili akıllı telefonlar neden daha hızlı güncelleme alıyor? Xiaomi Kullanıcı Platformu Bölümü Genel Müdürü Li Ming, merak edilen bu detayı açığa kavuşturdu.

Qualcomm İşlemcili Akıllı Telefonlar Neden Daha Hızlı Güncelleme Alıyor?

Li Ming tarafından yapılan açıklamalara göre hem Qualcomm ve MediaTek farklı güncelleme politikaları ile çalışıyor ve bu durumun sonucunda akıllı telefonların güncelleme sunma hızı da değişiklik gösteriyor. Aslında her iki üretici de işlemcileri yeni sürüme entegre edebilmek için kodları erken alıyor.

Buna karşın MediaTek güncelleme çalışmalarında işlemcileri kademeli olarak gruplara ayırırken, Qualcomm tüm ürünleri için aynı anda paralel şekilde çalışıyor. Tabii ki ikinci yöntem süreci genel anlamda çok daha hızlı bir hale getiriyor ancak aynı zamanda daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyuluyor. Başka bir deyişle daha maliyetli olduğunu söyleyebiliriz.

Ming, MediaTek tarafındaki kademeli yaklaşımın iş gücündeki kısıtlamalardan kaynaklandığını düşünüyor. Yine de kullanıcılar bir akıllı telefon ya da tablet alırken güncelleme hızlarını gerçekten de önemsiyor ve bu sürecin detayları, kullanıcıların Qualcomm'a yönelmesinde bir etken haline gelebilir.

Snapdragon 778G+, 695, 680 ve 480+ Tanıtıldı

Son dönemlerin popüler işlemcisi olan 778G'nin halefi olarak karşımıza çıkan 778G+, daha önce olduğu 6nm üretim süreci ile geliyor ve artık daha yüksek saat hızlarına olanak tanıyor: Kryo 670 Prime CPU 2,5 GHz'de çalışabilirken, Adreno 642L GPU da %20 daha yüksek performans vaat eden yeni bir destek alıyor. Geriye kalan özelliklerde ise herhangi bir farklılık bulunmuyor.

Snapdragon 690 sürümünün devamı niteliğinde olan 695, bir önceki sürümde yer almayan mmWave 5G desteği ile geliyor. Buna ek olarak CPU performansında %15'e, GPU performansında ise %30'a kadar iyileştirme söz konusu. Buradaki farkın temel nedeni Kryo 660 (öncekinde 560) ve Adreno 619 (öncekinde 619L) yükseltmeleridir. Ayrıca daha iyi bir verimlilik için 6nm üretim sürecine (öncekinde 8nm) geçiş yapıldı.

Snapdragon 680, 4G LTE modem ile birlikte geldiği için temel orta sınıf cihazlarda yer almaya hazırlanıyor. Yine 6nm üretim süreci üzerine kurulu olan 680, (662'deki) Kryo 260 çekirdeklerinin muhtemelen yükseltilmiş bir sürümü olan Kryo 265 ile birlikte geliyor. Buna karşın Adreno 610 GPU ortak bir özellik olarak her iki yonga setinde de yer alıyor.

Snapdragon 480+, baz modelin Kryo 460 CPU ve Adreno 619 GPU bileşenlerini koruyan 8nm'lik bir yonga seti olarak öne çıkıyor. Öte taraftan CPU artık 2,2 GHz'de çalışabilirken, GPU tarafında da önemli geliştirmelere imza atıldı. Üstelik Snapdragon 680 1080P+ ekranları 90 Hz'e kadar çalıştırabilirken, Snapdragon 480+ bunu 120 Hz'e kadar yapabiliyor. Ayrıca 480+ yonga setindeki X51 modem hem Sub-6GHz hem de mmWave 5G ağlarını destekliyor.