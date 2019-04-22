Qualcomm’un Bir Sonraki Snapdragon İşlemcisi 5G Desteğiyle Gelebilir

2019 yılı için adeta 5G’nin yılı oldu diyebiliriz. 5G destekli akıllı telefonların sayısı giderek artıyor ancak şu an için bu özelliğe sahip olan telefonların Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G ve Huawei Mate 20 X 5G gibi amiral gemileriyle sınırlı olduğunu görüyoruz. Bu durum yakın zamanda değişecek gibi de görünmüyor. Ancak görünüşe göre Qualcomm, 5G’ye geçişleri hızlandırmak için orta seviyeli akıllı telefonlarda kullanılmak üzere 5G’ye hazır yonga setleri üzerinde çalışıyor.

Snapdragon 735 olarak adlandırılacak olan yeni çipin, kısa süre önce tanıtılan Snapdragon 730’un halefi olması bekleniyor. Qualcomm’un amiral gemisi yonga setlerinde olduğu gibi, bunun da 7 nanometrelik üretim süreciyle üretileceği söyleniyor. Yeni işlemciyle ilgili somut detaylar henüz açıklanmamış olsa da, Snapdragon 710 ile karşılaştırıldığında yüzde 20’lik performans artışı ve yüzde 50’lik verimlilik artışı olması bekleniyor. Ayrıca Snapdragon 730’a göre de yüzde 20’ye varan verimlilik artışı bekleniyor.

Yukarıda da belirtildiği üzere Snapdragon 735 yonga seti, akıllı telefonlar için 5G ağ desteği getirecek. Ancak Galaxy S10 5G’nin içinde bulunan ayrı Snapdragon X50 modemini kullanmak yerine, Snapdragon 735 görünüşe göre entegre bir 5G modem kullanacak. Bunun sonucunda daha ince ve daha hafif 5G’li akıllı telefonlar görebilmeyi umuyoruz. Bu sayede söz konusu teknolojiyle ilgili maliyetler de düşmüş olacaktır.

2020'de Cihazlardaki Yerini Alabilir

Snapdragon 735 hakkında bilinen teknik detaylardan bahsedecek olursak, yonga setindeki CPU’nun 8 çekirdekli 1+1+6 kurulumuyla geleceğini söyleyebiliriz. Bu kurulumda, 1.6GHz’lik 6 adet verimli çekirdek, bundan biraz daha hızlı olan 2.4GHz’lik bir çekirdek ve 2.9GHz’lik yüksek performanslı bir çekirdek bulunacak. Ayrıca, Adreno 620 şeklinde yükseltilmiş bir GPU da olacak.

Snapdragon 735, orta seviyeli akıllı telefonların 12GB’a kadar RAM ile birlikte üretilebilmesini sağlayacak. Ayrıca çip, 3360x1440p çözünürlüğüyle 21:9 oranındaki ekranları, 60FPS’te 4K video kaydını ve yapay zeka uygulamaları için yardımcı olacak özel bir NPU’yu destekleyecek.

Qualcomm Snapdragon 735’in bu yılın son çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Hatta şirketin amiral gemisi Snapdragon 865 ile birlikte gelebilir. Gücünü Snapdragon 735’ten alan ilk cihazları görmemiz ise 2020 yılının ilk yarısını bulabilir.