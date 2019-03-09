Qualcomm’un Yonga Setleri Meğerse 192MP’lik Fotoğrafları Bile Destekliyormuş!

Şu sıralar Qualcomm, kısa süre önce piyasaya sürdüğü Snapdragon mobil yonga setlerinin resmi özelliklerini içeren tabloları sessizce güncelledi. Güncellenen bilgilere göre, şirketin ana yonga setlerinin çoğunun 192MP çözünürlükte fotoğrafları desteklediği ortaya çıktı.

İlk olarak XDA Developers adlı bir web sitesi tarafından tespit edilen söz konusu tablolar, görünüşe göre pek şamata çıkarmadan gizlice güncellendi.

Ancak yonga setlerinin bu kalitede görüntüler yakalayabilmesi için çeşitli parametrelerin karşılanması gerekiyor. Bunlar arasında en önemli iki parametre, çoklu kare gürültü azaltmanın (MFNR) kullanılmaması ve sıfır deklanşör gecikmesinin sağlanmasıdır. Başka bir deyişle, görüntü işlemenin önündeki engeller ne kadar az olursa, çözünürlük de o kadar iyi olur.

Elbette, 192MP’lik bir görüntü elde edilebilmesi için, akıllı telefonda 192MP’lik bir kamera sensörünün de bulunması gerekiyor. Fakat şu an itibariyle piyasada bunun ticari bir versiyonu mevcut değil.

İlgili haberlere göre, orta sınıf Qualcomm Snapdragon 660 artık özellikler tablosuna göre resmi olarak 48MP'lik fotoğrafları destekliyor. Aslında bu ilginç bir durum çünkü Xiaomi Redmi Note 7, 48MP’lik bir sensöre ve Snapdragon 660 yonga setine zaten sahipti. Demek ki bu yonga seti bu derece yüksek bir çözünürlüğü şimdiye kadar zaten destekliyordu. Fakat Qualcomm'un resmi özellikler tablosu yakın zamana kadar bunu yansıtmıyordu.

192MP’lik fotoğrafları destekleyen Qualcomm Snapdragon yonga setleri şunlardan oluşuyor: