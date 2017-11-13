Qualcomm ve Vivo'dan 4 Milyar Dolarlık Anlaşma

Çin’in en büyük telefon üreticilerinden bir tanesi olan ve yakın zaman sonra yapacağı strateji değişikliğiyle birlikte Avrupa ve Afrika pazarına da girmeyi amaçlayan Vivo, çeşitli donanım tedariki konusunda Qualcomm ile 4 milyar dolar büyüklüğünde bir anlaşma imzaladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Çin’i ziyaretinden sonra iki ülkenin şirketleri arasında 250 milyar dolara varacak ticaret anlaşmalarının imzalanacağı tahminleri yapılmaya başlanırken, akıllı telefon pazarında da ziyaretin etkileri görüldü.

Daha önce Çinli donanım üreticisi MediaTek’i bırakarak Qualcomm’a geçen Xiaomi ve Huawei’den sonra ekibe Vivo da katıldı. Önümüzdeki üç yıl boyunca çeşitli donanım ihtiyaçlarını Qualcomm’dan karşılayacak olan Vivo’nun bu anlaşmayla birlikte Qualcomm’a da 4 milyar dolar yatıracağı belirtildi.

Donanım tedarikiyle birlikte çeşitli yazılım ürünlerinin geliştirilmesi için de ortaklık yapacak olan Qualcomm ve Vivo, özellikle insan ve bilgisayar etkileşimleri üzerinde çalışmalar yürüteceklerini duyurdular. Bununla birlikte parmak izi okuyucuları ekranların altına gizlemeyi başaran ilk şirket olmasıyla tanınan Vivo’nun, Qualcomm ile yaptığı anlaşmanın ardından ar-ge çalışmalarına önem vereceği ve yine beklenmedik teknolojileri telefonlarına dahil edeceği de söylenenler arasındaki yerini aldı.