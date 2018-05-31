Qualcomm, Windows 10 ARM İçin Snapdragon 850 Geliştiriyor

Windows 10 destekli yeni nesil Always Connected bilgisayarların bu yıl piyasaya çıkacağı tahmin ediliyordu ve güncel bir rapora göre, yeni nesil bilgisayarların özel bir işlemci ile gelebileceği söyleniyor. Konu hakkında Qualcomm'un bazı çalışmaları ortaya çıktı.

Windows 10 ARM destekli bilgisayarlar, genellikle mobil cihazlarda kullanılan ancak PC'lere de takılacak olan bir dizi optimizasyona tabi Qualcomm Snapdragon yonga setlerini barındıracak. İlk ARM destekli cihazlarda Snapdragon 835 yonga seti kullanılırken artık Qualcomm'un özel çipler geliştireceği ifade edildi. Bu özel çiplerden ilki de Snapdragon 850 adını taşıyacak.

Turbo modunda 3GHZ'e kadar çıkabildiği belirtilen Snapdragon 850'nin özellikle ısınma konusundaki problemlere çözüm olacağı söylendi. Isı dağılımı yaparak kendini soğutan ve soğutma gücü yüksek olan Snapdragon 850'de ısınma olmayacağı ve buna bağlı olarak da performans kaybı yaşanmayacağı ifade ediliyor.

Yeni ARM Bilgisayarlar Bu Yıl Geliyor

Mobil için uyumlu yonga setlerinin Windows 10'da zorlandığını görmüştük. Bundan dolayı istenen verim alınamamış ve ARM cihazlara rağbet azalmıştı. Ancak yeni çiple donatılacak olan güncel ARM bilgisayarların çıkış tarihi ise henüz belli değil. Ancak projenin aksaklık olmadan ilerlemesi halinde, bu yılın sonbahar aylarında tanıtılabileceği söyleniyor.

İlk nesil Always Connected bilgisayarlar, performans sınırlamaları nedeniyle çok eleştirilmişti. Bu yüzden Microsoft ve ARM ortakları, bu sorunları yeni modellerle düzeltmeye çalışıyorlar. Bakalım Snapdragon 850 performans kaybı yaşatmayan bir bilgisayar sunabilecek mi?