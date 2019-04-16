Qualcomm, Yapay Zekalı Yeni Akıllı Kameralarını Tanıttı

ABD merkezli teknoloji devi Qualcomm Technologies, Münih’teki Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yeni akıllı kamera teknolojilerini sergiledi. Qualcomm Vision Intelligence 400 & 300 Platformları’na özel olarak üretilen, yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerine sahip olan QCS605 ve QCS603 çip üzeri sistemleri, nesneleri takip etme, insanların ve objelerin kimliklerini belirleme gibi işlemleri kolaylıkla yapabiliyor.

Kanıtlanmış bağlantı, üst seviye ses ve donanım temelli güvenliğin entegrasyonuyla gelen platform serisi, iyileştirilmiş güvenlik seçenekleriyle de IoT cihazlarının gelişimine destek veriyor. Ayrıca bu platformlar, Android ve Linux temelli yazılım platformları, geliştirilmiş kamera yazılım geliştirme kitleri girişimleri, farklı sektörler ve tüketici uygulamaları için heyecan verici yeni imkanların önünü açacak şekilde iyileştirildi.

Microsoft IoT Satış Başkan Yardımcısı Rodney Clark, "Bizim Microsoft Azure IoT çözümleri için Vizyon Yapay Zekâ Geliştirme Kitimiz, Qualcomm Vision Intelligence 300 Platformunu içeriyor. Müşteriler ve yazılım mühendislerine yapay zekâ özelliklerini daha ulaşılabilir kılarak yenilikler yapmalarına yardımcı oluyoruz. Cihazımız, Qualcomm QCS603 çip üzeri sistemini kullanarak yapay zeka performansının iyileştirilmesi için donanımı hızlandırarak çeşitli senaryolarda yeni çözümler üretilmesini kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Qualcomm Technologies İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Jeffery Torrance ise, "Uygulama işlemcisi teknolojimizin gücünü ve güvenliğini arttırarak platformumuza geniş müşteri tabanımızla çözümler getiriyoruz ve kurduğumuz kamera ekosistemiyle akıllı kameraların heyecan verici evrimini ilerletiyoruz. Günümüzde kameralar üst düzey bağlantı ve birlikte çalışabilme özelliklerini gerektiriyor, güçlü heterojen programlama, yapay zekâ yetenekleri ve güvenlik için korumaları sağlamak konusunda Qualcomm Technologies tamamen uygun niteliklere sahip. Görsel zeka için her gün yeni uygulamalar ortaya çıkıyor ve şimdi IoT’nin gelişme devrine katkıda bulunacak ürünlerle müşterilerin farklılaştırılmış teknolojileri daha hızlı ve amacına ulaşan bir biçimde kullanabilmelerini sağlayacak bir ekosistemimiz var." diye konuştu.