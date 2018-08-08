Qualcomm Yeni Çipini 10 Eylül'de Tanıtacak

Giyilebilir cihazlar günden güne daha popüler hale gelmesiyle birlikte Qualcomm da bu alandaki çipini güncelleştirmek istiyor. Qualcomm, iki yıllık akıllı saat çipi yerine 10 Eylül'de yepyeni Wear OS donanımını sunacak.

2016 yılında 2100 SOC olarak tanıtılan ve pek çok akıllı saatin kalbinde yer alan bu yonga seti artık kullanılmayacak. 10 Eylül Pazartesi günü yapılacak lansmanda yeni çipini sunacak olan ABD'li teknoloji devi, davetiye üzerinde bir akıllı saat şemasına ve 'It's time' yazısına yer verdi.

Ayrıca Qualcomm'un yeni donanımı, akıllı saat teknolojisini yenilemek ve pil ömrünü uzatmak yerine giyilebilir cihaz için sıfırdan oluşturulacak. Yani bu anlamda yepyeni özelliklere sahip akıllı saatler kullanıcıları bekliyorken aynı zamanda yeni çipin daha küçük cihazlarda yer alması planlanıyor. Bu anlamda Qualcomm pazardaki tüm kitleye hitap etmek istiyor.

Son olarak Qualcomm'un bu lansmanında merak edilen bir konu da bulunuyor. Bazı kullanıcılar hem yeni çipin hem de Google'a ait olan Pixel Watch akıllı saatinin tanıtılacağını iddia ediyor. Google ile işbirliği yapıp akıllı saat üretmiş olabileceği düşünülen Qualcomm'un lansmanını dört gözle bekliyoruz.