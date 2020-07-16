Qualcomm'un Yol Haritası Sızdırıldı! Yeni İşlemciler ve Tarihleri Belli Oldu

Qualcomm Snapdragon 865 Plus, şirketin son tanıttığı üst seviye işlemci. Kısa bir süre önce tanıtılan amiral gemisi mobil platform, yerini Snapdragon 875’e bırakacak. Bununla da sınırlı değil, Qualcomm’un yeni mobil işlemcilerini ne zaman tanıtacağını gösteren yol haritasının görüntüsü internete sızdırıldı. İşte Qualcomm’un yeni işlemcileri

Qualcomm Snapdragon 875 Geliyor!

Geçtiğimiz yıl tanıtılan amiral gemisi yonga seti Snadragon 865’nin gelişmiş varyantı Snapdragon 865 Plus, Temmuz ayı başlarında tanıtılmıştı. Şirket şimdi Snapdragon 875 olarak adlandırılması muhtemel yeni nesil üst seviye işlemcisini piyasaya sürmek için çalışıyor. Şirket henüz resmi olarak onaylamazken, sızdırılan gelecek işlemciler yol haritası bazı bilgileri ortaya koydu.

Weibo kullanıcısı, Qualcomm’un gelecek işlemcileri için ürün planlamasını gösteren bir görsel paylaştı. Snapdragon 662 ve Snapdragon 460 işlemcilerin bu yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılacağı görülüyor. Snapdragon 875G ve Snapdragon 435G, 2021’in ilk çeyreğinde tanıtılacak. Snapdragon 735G’nin gelecek yıl birinci veya ikinci çeyrekte piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlginçtir ki, Qualcomm Snapdragon 875G işlemci listede yok. Önceki amiral gemisi işlemcinin tanıtıldığı tarihe bakarak, 2020 Aralık ayında duyurulmasını bekleyebiliriz.

Sızıntı, Snapdragon 875G ve Snapdragon 735G’nin 2021’de piyasaya sürülecek olan Qualcomm’un amiral gemisi ve orta sınıf işlemcileri olacağını gösteriyor. Her ikisi de Samsung’un performansını yüzde 10 artıran, güç tüketimini yüzde 20 azaltan 5nm EUV teknolojisi kullanılarak üretiliyor.

MediaTek de Yeni İşlemcisini Duyuracak

Sızıntı ayrıca Qualcomm’un rakibi MediaTek, bu yılın üçüncü çeyreğinde Dimensity 600 işlemciyi piyasaya sürmeye hazırlandığını da ortaya koyuyor. Tayvan merkezli şirketin yeni işlemci için çok sayıda sipariş aldığı bildirildi.