Quantic Dream Artık PlayStation'a Özel Oyun Geliştirmeyecek

1997 yılında Paris şehrinde kurulmuş olan Quantic Dream, bu zamana kadar birçok kaliteli yapım ile karşımıza çıkmıştı. İlk oyunu 1999 yılında Dreamcast ve PC için satışa sunduğu Omikron: The Nomad Soul olan Fransız geliştirici stüdyo, Fahrenheit hariç tamamıyla PlayStation platformları için geliştirmiş olduğu Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human oyunları ile karşımıza çıkmıştı. Ancak bugün enteresan bir gelişme yaşandı. Quantic Dream, görünüşe göre artık çoklu-platform stüdyosu haline gelecek.

Yeni nesil konsolların iyiden iyiye yaklaşmaya başladıkları şu zamanda, geliştirici stüdyolar da çalışmalarına hız vermeye devam ediyorlar. Quantic Dream de bu stüdyolardan bir tanesi olacak. Ne var ki durum Fransız geliştirici stüdyo için daha farklı bir yönde gelişiyor. Bugün açıklama yapan NetEase ve Quantic Dream, el sıkıştılar. Bu el sıkışma ile NetEase, Fransız geliştiricinin hisselerinin yarısından az bir miktarına yatırım yapmış oldu. Çin menşeli şirket şimdilik yaptığı yatırımın parasal anlaşma koşullarını kamuya açıklamadı ama yayınladığı haber bülteninde; Quantic Dream tarafından oluşturulmuş olan küresel bir eğlence şirketi haline gelmek ve gelecek için üst düzey teknolojiler ve oyunlar geliştirmek hedeflerine destek olacağına yer verdi.

Öte yandan, Variety ve Venturebeat sitelerine açıklamada bulunan David Cage ve Guillaume de Fondaumière, bunun kendileri için yeni bir başlangıç olduğunu dile getirirlerken, Fondaumière, "Hedefimiz sunduğumuz deneyimlerin keyfini sürecek kitlenin olduğu tüm platformlarda yer almak." yorumunda bulundu ve devam etti. "Tabii ki on iki yıl boyunca Sony ile çalıştıktan sonra çok iyi bildiğimiz bir platform olan PlayStation için de oyun geliştirmeye devam edeceğiz, ama diğer tüm ilişkili platformlarda da olacağız."

Bu açıklama, Fransız stüdyonun artık PlayStation platformuna özel oyun geliştirme dönemini geride bırakacağı anlamına geliyor. Diğer yandan bildiğiniz gibi Quantic Dream, büyük ölçüde çevrimdışı oynanan, hikaye tabanlı ve çoklu-oyuncu modu olmayan projelerle karşımıza çıkmıştı. NetEase ise çevrimiçi servisler sunan bir şirket ve bu el sıkışmanın sonucunda, Çin menşeli şirketin Fransız geliştirici stüdyonun gelecekteki projelerine etkisinin ne olacağı merak konusu olacak. Bakalım gelecek zaman bizlere Quantic Dream ile ilgili neler getirecek?