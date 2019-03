Quantic Dream Oyunları, Bu Yıl PC'ye de Gelecekler

Hikaye odaklı oyunların en önemli kalelerinden olan Quantic Dream, geçmişte PlayStation 3 için özel olarak geliştirdiği Heavy Rain ile büyük bir sükse yapmıştı. Oldukça etkileyici senaryo ile karşımıza çıkan Fransız geliştirici, bu performansını Beyond: Two Souls ve bu nesilde PlayStation 4 için satışa sunulan Detroit: Become Human ile devam ettirdi. Her birinin etkileyici konular sunduğu bu oyunlar, diğer platformlardaki oyuncuların da epey ilgisini çeken ve oynamayı istedikleri oyunlar olmuşlardı. Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human, PC platformuna da geliyor.

Ocak ayının sonlarına doğru beklenmedik bir açıklama yapan Quantic Dream, PlayStation konsolları için özel oyun geliştirme sayfasını kapattığını duyurmuştu. Bu, on iki yıllık ortaklık anlaşmasının da sonu olduğu için aslında büyük bir olay diyebiliriz ve hal böyle olunca Fransız geliştiricinin halihazırdaki oyunlarının başka platformlara uyarlanıp uyarlanmayacağını da merak etmeye başlamıştık. Müjdeli haber ise en nihayetinde geldi. Quantic Dream ile Epic Games, ortaklık anlaşması imzaladılar. Duyurusu ise Epic Games şirketinin Game Developers Conference 2019 sırasında düzenlediği State of Unreal'ın açılış seansı sırasında yapıldı.

İmzalanan ortaklık anlaşması neticesinde Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human, bu yılın sonlarına doğru Epic Games Store mağazası üzerinden satışa sunulacak. Şimdilik herhangi bir tarih verilmiş değil ama çıkışlarından sonra tahmin edebileceğiniz üzere bir yıl süreyle Epic Games Store mağazasına özel kalacak olan bu oyunlar, bir yılın ardından diğer çevrimiçi mağazalara da gelmeye başlayacaklar.

2010 yılında satışa sunulmuş olan Heavy Rain oyununda The Origami Killer tarafından kaçırılan oğlu Shaun'ı kurtarmak için uğraş veren Ethan Mars ve senaryo ile bağlantılı Madison, Norman ve Scott karakterlerinin başlarından geçenler anlatılırken, 2013 yılında çıkmış olan Beyond: Two Souls oyununda ise çocukluğundan beri Aiden isimli ruhani bir varlıkla yaşayan Jodie Holmes karakterinin hayat hikayesine ortak olmuştuk. Detroit: Become Human ise 2038 yılının Detroit şehrinde geçen ve insanlar ile insansı robotların ortak yaşamını konu alan bir oyundu.