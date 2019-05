Quantic Dream Oyunları Epic Games Store'da Ön-Siparişe Açıldılar

Bu senenin GDC konferansı sırasında Epic Games ve Quantic Dream tarafından yapılan açıklama ile Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human oyunlarının bu sene içerisinde öncelikli olarak Epic Games Store üzerinden PC oyuncuları ile buluşacağını öğrenmiştik. Quantic Dream yeni bir açıklama yaparak Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human oyunlarının çıkış tarihlerini de duyurdu.

Fransız geliştirici stüdyo tarafından yapılan açıklama ile bu oyunlar, PlayStation 3 ve PlayStation 4 platformlarına çıkış sıraları ile Epic Games Store mağazası üzerinden satılmaya başlanacak. Bu bağlamda da ilk olarak Heavy Rain 24 Mayıs 2019 tarihinde PC oyuncularıyla buluşacakken, Beyond: Two Souls 27 Haziran 2019 tarihinde ve Detroit: Become Human ise yaz mevsiminin sonraki bir zamanında gelecek.

Duyuruya ek olarak her üç oyunu da şu andan itibaren ön-sipariş ile satın alabiliyorsunuz ve bize soracak olursanız, bugünden tezi yok bilhassa Detroit: Become Human oyununu hemen satın almanız sizin yararınıza olacak; çünkü normal fiyatı 80 TL olan bu oyun Epic Mega İndirim kapsamında biz bu haberi yazdığımız sırada 20 TL gibi sudan ucuz diyebileceğimiz bir fiyata satılıyor. Heavy Rain ve Beyond: Two Souls oyunlarına ise ayrı ayrı 40 TL gibi yine çok uygun bir fiyattan sahip olabiliyorsunuz.

Son olarak, eğer oyunları satın almadan önce denemeyi isterseniz de çıkış tarihleri geldiğinde ayrıca oynanabilir demolarının da yayınlanacağını söylemeden geçmeyelim. Gerçi fiyatlar bu seviyedeyken demoya pek de gerek olacağını sanmıyoruz.

Şimdiden keyifli oyunlar dileriz!