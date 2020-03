Quantum Error, PS4 ve PS5 için Duyuruldu!

Sony, PlayStation 5 ile ilgili hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Eğer hesapta olmayan bir aksilik yaşanmaz ise, bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Bildiğiniz gibi yeni nesil konsol için birçok halihazırda geliştirilme aşamasında olan birçok oyun var. Bir yenisi daha duyuruldu. Kings of Lorn: The Fall of Ebris ile tanıdığımız TeamKill Media, Quantum Error oyununun duyurusunu yaptı.

Unreal Engine ile geliştirilmekte olan birinci kişi bakış açısı oyunu Quantum Error, PlayStation 5 konsolunun ilk kozmik korku oyunu olacak. PlayStation 4 için de geliştirilmekte olan Quantum Error, anlayacağınız üzere nesil geçişine denk gelenler kervanına katılacak.

Duyuruya ek olarak bir de tanıtım fragmanı ve geliştirilme aşamasından iki kısa klip paylaşıldı. Öncelikle tanıtım fragmanı hakkında konuşacak olursak, bu fragman grafik motoruyla oluşturulmuş ama geliştirilme aşamasından alındığı için nihai sürümü yansıtmıyormuş. Diğer bir deyişle, çok daha gelişmiş bir görsellik ile karşılaşacağımız sonucunu çıkartabiliriz.

Quantum Error oyununun tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Öte yandan TeamKill Media, resmi duyuru sonrasında Twitter hesabı üzerinden iki farklı klip ile oyun hakkında ek detaylar sundu. Bu kliplerden ilkinde mitralyöz silahının atış hızı, mermilerin darbe izleri, geri tepmesi, ekran titreşimi ve partikül etkileri görülürken ikinci klipte ise fizik çarpma sesleri el bombaları ve patlayıcı variller gösteriliyor. Söylenene göre Quantum Error oyunundaki objelerin çok büyük bir kısmı fiziksel olarak simüle edilecekmiş.