Quantum Error Hakkında Yeni Detaylar Paylaşıldı

Kings of Lorn: The Fall of Ebris ile tanıdığımız TeamKill Media, geçtiğimiz haftalarda Quantum Error duyurusunu yapmıştı. Unreal Engine ile geliştirilmekte olan kozmik korku oyunu, hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için satışa sunulacak. Quantum Error hakkında pek fazla bilgi sahibi değildik ama GamingBolt sitesi tarafından yapılan röportaj ile bir takım yeni detaylar ortaya çıktı.

Quantum Error detayları

Geçtiğimiz günlerde yapılan röportajda konuşan geliştiriciler, oynanış olarak Quantum Error oyununun Dead Space ve DOOM 3 ile benzerlik göstereceğini söylüyorlar. Ama elbette bu deneyimi birinci kişi bakış açısından yaşayacağız. Bununla birlikte ana karakterimizin itfaiyeci yetenekleri ile bağlantılı olarak kullanılan mekanikler ile daha yavaş tempolu bir oynanış ile karşılaşacakmışız.

Quantum Error oyununa bulmacaların da eklenmesi planlanıyormuş. Mesela itfaiyeciler ve kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan Halligan bar ile girebileceğiniz belirli alanlar ve şeyler olacak. Ayrıca havalandırılmamış olan odaların kapıları açtığınız zaman patlamalar yaşanabilecek ve oksijen seviyesini kontrol etmenizin gerekeceği anlar ve daha birçok şey bizi bekleyecekmiş.

Röportajın ilerleyen kısımlarında korku ögesine de değinildi. Geliştiriciler tarafından söylenene göre aksiyon ile korku arasında bir denge sağlanacakmış. Ani korku veya planlı korku sahneleri ile işin kolayına kaçmaktan ziyade atmosfere dayalı bir korku hissiyatı oluşturuluyormuş.

Quantum Error oyununun ana geliştirilme platformu olarak PlayStation 5 seçilmiş. Ancak TeamKill Media Xbox Series X versiyonu için kapıyı kapatmış değil. Diğer bir deyişle, ileride yeni nesil Xbox versiyonu da duyurulabilir. Ne var ki şu an ana odak PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinde yoğunlaşmış.

Son olarak, Quantum Error oyununun senaryo uzunluğu da sorulmuş. Geliştiriciler her ne kadar şu durumda kesin bir şey söylemenin zor olduğunu dile getirmiş olsalar da on beş veya yirmi saatlik bir oynanışı hedefliyorlarmış.