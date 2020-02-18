Quantum League Açık Beta Testi Bu Hafta Başlıyor

Nimble Giant Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Quantum League, bu yıl içerisinde PC (Steam) için Erken Erişim ile oyuncuların beğenisine sunulacak. Eğer oyuna ilginiz varsa, bu hafta Cuma günü başlayacak açık beta testini kaçırmayın.

Quantum League, birinci kişi bakış açısından oynanan rekabete dayalı çok oyunculu bir oyun. Temelinde zaman paradoksu olduğu için oyuncular karakterlerinin geçmişteki ve gelecekteki halleriyle ekip olarak, teke tek veya ikiye iki çatışmalar yapıyorlar.

Oyuna adını veren Quantum League, dünya genelini kapsayan takım tabanlı bir spor ve Quantum atleti olarak özel tasarlanmış arenalarda mücadeleye girişeceksiniz ama çeviklik, hız ve yetenek kazanmak için bu yeterli olmayacak. Bunlara ek olarak, karakterinizin geçmişteki ve gelecekteki halleriyle taktiğe dayalı bir oyun sergilemeniz gerekecek.

21 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan açık beta testi sırasında teke tek modunda Quantum Arena ve Overpass arenelarını, ikiye iki modunda da Quantum Stadium arenalarını deneyebileceksiniz. Seçilebilir dört karakter olacak. Kaydettiğiniz aşama ve kilidini açtığınız içerikler ise çıktığında tam sürüme taşınacak. Bu sayede, sıfırdan bir başlangıç yapmak durumunda kalmayacaksınız.

Quantum League Açık Beta Testi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.