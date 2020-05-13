Salgının Kaderini Belirleyen R Değeri Nedir?

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs nedeniyle sık sık duymaya başladığımız R Değeri nedir ve neyi temsil eder?

Salgının yarattığı tehditi anlamanın kalbinde basit ama önemli bir sayı değeri vardır. Bu değer, hükümetlerin alması gereken önlemleri yönlendirmede kullanılırken ilerleyiş hakkında bazı kritik detayları da bizlere sunuyor. R0 olarak adlandırılan ve R Naught olarak telaffuz edilen bu değer hakkında merak ettiğiniz detayları yazımızda bulabilirsiniz.

R Değeri Nedir ve Ne Anlatır?

Bir hastalığın temel bulaşıcılık ve üreme katsayısı olarak açıklayabileceğimiz R Değeri, kısaca bir hastalığın bulaşma yeteneğini değerlendirmenin sayısal bir yoludur. Temel olarak bizlere virüsle enfekte olan bir kişinin ortalama olarak kaç kişiyi daha enfekte edeceğini gösterir.

Her hastalığın kendine özgü bir R Değeri bulunur. Son zamanlarda ana gündemimizde yer alan SARS-CoV-2 için bu değerin yaklaşık R0 = 3,0 olduğu tahmin ediliyor. Bu da ortalama olarak virüsle enfekte olan bir kişinin, hastalığı üç kişiye yaydığını gösteriyor. Tabii tahminler arasında bazı farklılıkların olduğunu vurgulayalım.

Eğer R0 > 1,0 olursa, bu bir salgının olduğu anlamına gelir. Bu durumda virüsle enfekte olan kişiler hastalığı birden fazla kişiye yayar ve vaka sayısı katlanarak artar. Ancak R0 < 1,0 ise bu durumda her bir kişi, virüsü bir kişiden daha az kişiye yaydığı için bu durumda vaka sayısı azalır ve sonunda hastalık tükenir.

Aslında alınan sosyal uzaklaşma ve sosyal mesafe kurallarının temelinde de bu değer yatar. Bu sayede virüsün temel bulaşıcılık değeri düşürülmeye çalışılır ve hastalığın kontrol altına alınması hedeflenir.