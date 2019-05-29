Radar Ölçümleri Yaparak Otonom Sürüş Sağlayan Yapay Zeka Teknolojisi

Son dönemlerde hakkında en çok konuşulan teknolojilerden birisi de otonom sürüş özelliğidir. Tesla ve BMW gibi dünyaca ünlü markalar bile şu an otonom sürüş üzerinde yoğun çalışmalar devam ettiriyor. Hatta Apple, bu konuda bir araştırma birimi kurdu ve çalışmalarına uzun bir süredir devam ediyor.

Bilim insanları sürücüsüz otomobil endüstrisi için önemli sayılacak bir gelişmeye imza attılar. Almanya'da Daimler ve Kassel Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları sadece radar verileri ile trafikteki unsurları sınıflandırabildiler. Makine öğrenmesi olarak da ifade edilen bu özellik sayesinde araç bütün materyalleri ayırt edebiliyor.

Yapay zeka tüm nesneleri birbirinden ayırabiliyor

Otonom sürüş özelliği bulunan araçlar için en önemli sorulardan bir tanesi de genellikle karşıdaki nesnenin tam olarak belirlenememesiydi. Ancak yapılan son çalışmalarla birlikte, artık nesnelerin ne tür özelliklere sahip olduğu ve ne şekilde hareket edeceği önceden belirlenebiliyor.

Bilim insanları yapay zekayı eğitim bilmek için 3800’den fazla hareketli yol unsuru belirlediler.

Ayrıca 3 milyondan fazla veri noktası için oldukça geniş bir veri ekipmanı da kurdular. Tüm Yapılan bu sınıflandırma çalışmalarından sonra yapay zeka, nesneleri 6 farklı seçeneğe ayırmayı başardı. Bunlar; yayaya grubu, bisiklet, araba, kamyon ve çöp gibi unsurlardan oluşuyor.

Yapay zeka bazı hatalar da yaptı. Örneğin yaya ve yaya grubunu sınıflarına ayırmakta bir miktar zorlandığı farkedildi. Otonom sürüş teknolojisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.