Radeon RX 6600 ve RX 6600 XT Geliyor!
Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bazı yeni sürücülere göre Radeon RX 6600 ve RX 6800 XT çok yakında tanıtılarak satışa sunulabilir.
Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bazı yeni sürücülere göre Radeon RX 6600 ve RX 6800 XT çok yakında tanıtılarak satışa sunulabilir. Söz konusu iddialar doğru ise, Navi 23 yongasını taban alan ekran kartı modellerinin ilk örnekleri ile çok yakın bir zamanda tanışabiliriz gibi gözüküyor.
Radeon RX 6600 ve RX 6600 XT Ne Zaman Tanıtılacak?
AMD tarafından kısa bir süre önce duyurulan Radeon RX 6600M, kısa bir süre içerisinde yeni nesil bilgisayarlarda yer almaya hazırlanıyor. Tabii ki bu gelişmenin ardından masaüstü platform için geliştirilen RX 6600 ve RX 6600 XT hakkında yeni detaylarla karşılaşmayı bekliyorduk.
Şirketin yeni ekran kartları ile tanışmak istiyorsanız, daha fazla beklemeyeceksiniz gibi görünüyor: Görünüşe göre söz konusu iki model, AMD'nin en son güncelleme listesinde yer alıyor.
というわけでね。 pic.twitter.com/0QbvVK7wlR— 遠坂小町@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) June 25, 2021
Tabii ki her sızıntıda ve söylentide olduğu gibi, bu iddialara da mesafeli yaklaşmamız gerektiğini unutmayın. AMD konu hakkında resmi bir açıklama yapıncaya dek, buradaki iddiaların tahmin edilemeyecek ölçüde değişiklik gösterebileceğini hatırlamak gerekiyor.
Radeon RX 6600M Özellikleri Neler?
- GPU: Navi 23
- CU: 28
- Bellek: 8 GB GDDR6
- Game Clock: 2.177 MHz @100W
- FP32 Throughput: 7.8 TFLOPs
- TPG Range: 50W - 100W
- Bellek Arayüzü: 128-bit
Radeon RX 6700M Özellikleri Neler?
- GPU: Navi 22
- CU: 36
- Bellek: 10 GB GDDR6
- Game Clock: 2.300 MHz @135W
- FP32 Throughput: 10.6 TFLOPs
- TPG Range: 80W - 135W
- Bellek Arayüzü: 160-bit
Radeon RX 6800M Özellikleri Neler?
- GPU: Navi 22
- CU: 40
- Bellek: 12 GB GDDR6
- Game Clock: 2.300 MHz @145W
- FP32 Throughput: 11.8 TFLOPs
- TPG Range: 145W+
- Bellek Arayüzü: 195-bit
AMD Radeon RX 6800 Nvidia'nın Kökünü Kazabilir!
Son zamanlarda Nvidia ile sert bir rekabete konuk olan AMD, yeni grafik işlemcisi Radeon RX 6800 ile birlikte özellikle kripto para madenciliğine yönelen kişilerin dikkatini çekebilir.
Peki siz burada yer alan iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce RX 6600 ve RX 6600 XT ne zaman tanıtılacak ve fiyatları ne kadar olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
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