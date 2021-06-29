Radeon RX 6600 ve RX 6600 XT Geliyor!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bazı yeni sürücülere göre Radeon RX 6600 ve RX 6800 XT çok yakında tanıtılarak satışa sunulabilir. Söz konusu iddialar doğru ise, Navi 23 yongasını taban alan ekran kartı modellerinin ilk örnekleri ile çok yakın bir zamanda tanışabiliriz gibi gözüküyor.

Radeon RX 6600 ve RX 6600 XT Ne Zaman Tanıtılacak?

AMD tarafından kısa bir süre önce duyurulan Radeon RX 6600M, kısa bir süre içerisinde yeni nesil bilgisayarlarda yer almaya hazırlanıyor. Tabii ki bu gelişmenin ardından masaüstü platform için geliştirilen RX 6600 ve RX 6600 XT hakkında yeni detaylarla karşılaşmayı bekliyorduk.

Şirketin yeni ekran kartları ile tanışmak istiyorsanız, daha fazla beklemeyeceksiniz gibi görünüyor: Görünüşe göre söz konusu iki model, AMD'nin en son güncelleme listesinde yer alıyor.

Tabii ki her sızıntıda ve söylentide olduğu gibi, bu iddialara da mesafeli yaklaşmamız gerektiğini unutmayın. AMD konu hakkında resmi bir açıklama yapıncaya dek, buradaki iddiaların tahmin edilemeyecek ölçüde değişiklik gösterebileceğini hatırlamak gerekiyor.

Radeon RX 6600M Özellikleri Neler?

GPU: Navi 23

Navi 23 CU: 28

28 Bellek: 8 GB GDDR6

8 GB GDDR6 Game Clock: 2.177 MHz @100W

2.177 MHz @100W FP32 Throughput: 7.8 TFLOPs

7.8 TFLOPs TPG Range: 50W - 100W

50W - 100W Bellek Arayüzü: 128-bit

Radeon RX 6700M Özellikleri Neler?

GPU: Navi 22

Navi 22 CU: 36

36 Bellek: 10 GB GDDR6

10 GB GDDR6 Game Clock: 2.300 MHz @135W

2.300 MHz @135W FP32 Throughput: 10.6 TFLOPs

10.6 TFLOPs TPG Range: 80W - 135W

80W - 135W Bellek Arayüzü: 160-bit

Radeon RX 6800M Özellikleri Neler?

GPU: Navi 22

Navi 22 CU: 40

40 Bellek: 12 GB GDDR6

12 GB GDDR6 Game Clock: 2.300 MHz @145W

2.300 MHz @145W FP32 Throughput: 11.8 TFLOPs

11.8 TFLOPs TPG Range: 145W+

145W+ Bellek Arayüzü: 195-bit

Peki siz burada yer alan iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce RX 6600 ve RX 6600 XT ne zaman tanıtılacak ve fiyatları ne kadar olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.