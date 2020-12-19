Uzaydan Gelen Radyo Sinyali Uzaylı Yaşamına İşaret Ediyor Olabilir

Uzayın derinliklerinden gelen radyo sinyali uzaylı yaşamına işaret ediyor olabilir mi? Parkes Gözlemevi'nde araştırma yapan gök bilimciler, 4,2 ışıkyılı uzaklıktan gelen bir radyo sinyalinin doğal olmadığını söylediler. Bu, bizden bir hayli uzakta farklı bir canlı yaşamına işaret olabilir.

Geçtiğimiz günlerde Dünya'nın ötesinde yaşam belirtileri arayan gök bilimcileri garip bir şey fark ettiler. Güneş'e en yakın yıldızın yönünden gelen ve henüz açıklanamayan bir radyo sinyali keşfedildi. Uzmanlara göre yaklaşık 4,2 ışıkyılı uzaklıkta, Proxima Centauri adında küçük bir kırmızı yıldızdan geliyor. Bu yıldızın yörüngesinde en az iki gezegen var ve bunlardan biri Dünya gibi ılıman ve kayalık bir yaşantıya müsait.

Proxima Centauri'yi incelemek için Avustralya'nın Parkes Gözlemevi'ni kullanan araştırmacılar, Nisan-Mayıs 2019 arasında yapılan gözlemlerde birtakım radyo dalgaları tespit etti. BLC-1 olarak adlandırdıkları dikkat çekici sinyaller, başka gezegendeki canlı yaşamına işaret ediyor gibi gözüküyor.

Araştırmayı sürdüren gök bilimciler, sinyalin kökeninin insan olduğundan şüphelenmesine rağmen, BLC-1'in şimdiye kadar Dünya dışı istihbarat arayışındaki en cazip tespit olduğuna vurgu yapıyor. Araştırmacılar sinyali analiz etmeye devam ederken, Dünya'nın ötesindeki uzak bir yaşam bile insanları heyecanlandırmayı başarıyor.

Radyo sinyali uzaylı yaşamına işaret ediyor olabilir mi?

Breakthrough Listen'in baş araştırmacısı Andrew Siemio, "Dünya dışı istihbarat ekibi olarak sansasyonellik hakkında çok fazla asılsız iddiayla karşı karşıya kalıyoruz. Dünya dışı istihbarat için bu kadar heyecanlanmamızın ve kariyerimizi buna adamanın nedeni, halkın bu beklentisini karşılayabilmek" ifadelerini kullandı.

Uzaydan gelen BLC-1 sinyali zayıf olsa da, insanlar tarafından üretilen milyonlarca sinyali filtrelemek için kullanılan tüm testleri geçmeyi başardı. Uzmanlara göre bant genişliği insanın algılayabileceği aralıktaydı, frekans değişkendi ve teleskop bakışı Proxima'dan geldiğini kanıtlıyordu.

Bilim adamları, 1960 yılındaki Ozma Projesi'nden başlayarak 60 yıldır, kökeni yapay olabilecek radyo sinyalleri için gökyüzünü tarıyorlar. Evrenin doğal olarak ürettiği radyo dalgalarının aksine dünya dışı varlıklardan gelen bu fısıltıların, insanların iletişim kurmak için kullandığı iletimlere benzemesi bekleniyor.

Siemio, "Sadece insan teknolojisi böyle sinyaller veriyor gibi görünüyor. WiFi'miz, baz istasyonlarımız, GPS'imiz, uydu radyomuz... Bunların hepsi tam olarak aradığımız sinyaller gibi görünüyor, bu da bir şeyin uzaydan mı yoksa insan yapımı teknolojiden mi kaynaklandığını anlamayı zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.