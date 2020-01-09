Rafet El Roman'ın Mesaj Attığı Kadın Fake Çıktı

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın Instagram üzerinden mesaj attığı kadının fake olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyanın gündemine oturan olayın tüm detaylarını sizler için bir araya getirdik.

Rafet El Roman'ın Instagram'dan Mesaj Attığı Şule Balmak Fake Çıktı

Rafet El Roman'ın kadın takipçisine attığı mesajlar ifşa oldu. Fitness eğitmeni olduğu iddia edilen Şule Balmak isimli bir sosyal medya kullanıcısı, 51 yaşındaki şarkıcı Rafet El Roman’ın kendisine attığı mesajları ifşa etmişti. Takipçisi Şule Balmak ile bir süre mesajlaşan Rafet El Roman, takipçisinin telefon numarasını istemişti. O konuşmaların sosyal medyada yayılmasının ardından Şule Balmak isimli kullanıcının fake olduğu ortaya çıktı.

Kadraj Magazin isimli Twitter hesabı yaptığı paylaşımda "Rafet El Roman’ın mesaj attığı, telefon numarasını istediği, Özbeklere benzettiği fitness eğitmeni Şule Balmak, fake çıktı! Fotoğraflardaki prizlerden Şili’de yaşadığı anlaşılan kişi, aslında Sol Vasquez isimli bir butik sahibiymiş" dedi.

Hemen aşağıdan Kadraj Magazin tarafından atılan tweetlere ulaşabilirsiniz.

Rafet El Roman’ın mesaj attığı, telefon numarasını istediği, Özbeklere benzettiği fitness eğitmeni Şule Balmak, fake çıktı! Fotoğraflardaki prizlerden Şili’de yaşadığı anlaşılan kişi, aslında Sol Vasquez isimli bir butik sahibiymiş. pic.twitter.com/ql31zpv0yB — Kadraj Magazin (@kadrajmagazin) January 9, 2020

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