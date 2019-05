RAGE 2 2019 Yılı Boyunca İçeriğe Boğulacak

Yoğun tempolu bir aksiyonun bizleri beklediği RAGE 2 için oldukça sabırsızlanıyoruz. Eminiz ki aksiyon oyunlarını sevip de id Software ve Avalanche Studios ortak çalışması olan bu oyunu bekleyen hatırı sayılır bir oyuncu kitlesi de vardır. RAGE 2 için dün etkileyici bir çıkış fragmanı yayınlanmıştı. Hız kesmeyen Bethesda, oyununun çıkışından itibaren yayınlanacak içeriklerin haritasını ortaya çıkarttı.

RAGE 2 oldukça zengin bir içerikle çıkışını gerçekleştirecek bildiğiniz gibi. Eğer oyununun standart veya Deluxe sürümünü ön-sipariş ile satın almışsanız, ek içeriklere de erişim sağlayabileceksiniz, ama id Software ve Avalanche Studios oyuncuları içeriğe boğmaya ve bunun için de beklememeye kararlı. RAGE 2 oyununun çıkışıyla birlikte Wasteland meydan okumaları da başlayacak. Haziran ayı boyunca da devam edecek olan bu meydan okumalara katılımda bulunanlar da ücretsiz görünümler kazanacaklar. Mayıs ayında ayrıca dünya genelini kapsayacak olan ilk büyük Bring the Ruckus etkinliği de başlayacak. Bu etkinlikte de karşımıza Ruckus the Crusher çıkacak. Eğer etkinliği tamamlarsanız, Vomit Comet silah görünümü de sizin olacak.

Haziran ayında RAGE 2 oyununun Day 30 adı altındaki ilk büyük güncellemesi yayınlanacak. Şimdilik herhangi bir detayın verilmediği bu güncellemenin yanı sıra yeni Wasteland meydan okumaları, yeni silah görünümleri, yeni hileler ve birinde Mech aracı kullanacağımız ve diğerinde de devasa yeni bir düşmanın RAGE 2 oyununa ekleneceği iki büyük etkinlik daha düzenlenecek.

Temmuz ayı için ise yine büyük etkinlik planlanıyor. Yeni bir düşman türüyle kozlarımızı paylaşacağımız etkinliğin adı Global Worming olacak. One-Wheeler adıyla yeni bir araç tipinin de ekleneceği ay boyunca yeni Wasteland meydan okumaları, yeni silah görünümleri ve yeni Wasteland hilelerimiz olacak.

Ağustos oyunun geneli her ne kadar önceki aylarda olduğu gibi yeni Wasteland meydan okumaları, silah görünümleri ve Mutant Derby adı altında yeni bir büyük etkinlikleri güncel kalmaya devam edecek olsa da, Deluxe sürüm sahiplerinin ek ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri ilk büyük genişletme paketi Rise of the Ghosts da gelecek. RAGE oyunundaki Ghost topluluğunun geri döneceği genişletme paketinde ayrıca yeni silahlar, yeni beceriler, yeni araçlar ve yeni bölgeler de bulunacak.

Son olarak Eylül ayından Aralık ayına kadar yeni Wasteland meydan okumaları ve yine yeni bir düşmanın karşımıza dikileceği büyük RAGEISODE 2: ATTACK OF THE DRONES etkinliği ile meşgul olacakken, yeni silah görünümleri ve ikinci büyük genişletme paketi de yayınlanacak. Kasım ayında geleceği söylenen bu genişletme paketi ile ilgili herhangi bir detay verilmemiş, ama ilkinde olduğu gibi yeni bir senaryo, yeni silahlar, yeni beceriler, yeni araçlar ve yeni bir bölgeden bahsediliyor.