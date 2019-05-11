RAGE 2, Çıkış Fragmanıyla Bizi Büyük Maceraya Hazırlıyor

Geçtiğimiz sene yaşanan Walmart Kanada veritabanı kazası ile ortaya çıkan RAGE 2 için için sadece üç günlük bir süreç kaldı. Devam oyunu 14 Mayıs 2019 tarihinde satışa sunulacak. Bethesda, çıkışına az bir zaman kala RAGE 2 için en az oyunun kendisi kadar çılgın bir çıkış fragmanı yayınladı.

Üç dakikaya yakın bir uzunluğa sahip olan fragmanın başında General Cross ile karşılaşıyoruz. Cross, ilk oyunda başımızın belası olmuş ve ikinci oyunda da olacak olan The Authority örgütünün lideri. Kısa süreli görüntüsünün ardından da fragmandaki sahneler geriye doğru sarılmaya başlıyor ve baş düşmanımızla yaptığımız karşılaşma öncesinde yaşananları da birer birer görüyoruz. Ancak bu geriye sarma seansı sonradan o kadar ileriye gidiyor ki RAGE 2 oyununun başındaki karakter seçme ekranı bir yana dursun, Walmart Kanada sızıntısı, RAGE finalinden çok kısa bir sahne ve eski tarihlerden siyah-beyaz görüntüler de yer alıyor. Açıkçası son zamanlardaki en sıradışı çıkış fragmanı sunumu diyebiliriz. Oldukça farklı bir tat veriyor.

Bizleri oldukça ilginç bir oyunun beklediği aşikar ve büyük buluşma için fazla da bir zaman kalmadı. Sabırsızlıkla beklediğiniz bir oyun ise, RAGE 2 için sadece üç gün kaldı!