RAGE 2'deki Beceriler ve Silahlar, Eğlenceli Bir Fragmanla Tanıtılıyor

Çıkış zamanı yaklaştıkça RAGE 2 ile ilgili tanıtım videoları da sıklaşmaya başladılar. Bu bizim için tabii ki bir sorun değil, aksine memnuniyet verici çünkü oyunun çıkışı için epeyce sabırsızlanıyoruz. Bir önceki haberimizde, BFG 9000 isimli ikonik silahın bu oyunda da karşımıza çıkacağını sizlere aktarmıştık. IGN tarafından yayınlanan oynanış videosunun ardından bu defa da PlayStation kanalı RAGE 2 ile ilgili yeni bir fragman yayınladı.

Yeni fragman ile devam oyununda kullanacağımız silahlar ve farklı beceriler gösteriliyor. Fragman sırasında Shatter, Vortex, Barrier ve Slam olmak üzere dört farklı beceriyi görebiliyoruz. Bu becerilerden Shatter, düşmanlarınızı havaya fırlatmanızı, "Tutmasaydım gidiyordun!" şakası yapar gibi kayalıklardan aşağı atmanızı veya bir enerji patlaması yaratmanızı sağlıyor. Vortex ise muhtemelen en sık kullanacağınız becerilerden bir tanesi olacak. Birden fazla düşmanı içine doğru çeken bir enerji küresi oluşturuyor ve sonrasında da patlıyor. Bu beceriyi uygun bir silah ile birleştirdiğiniz zaman ki bunu fragman sırasında da görebiliyoruz. Ortaya çıkacak fantastik infazlar daha da gaza getirecekmiş gibi görünüyor. Barrier ise aslında adından da anlaşılabiliyor. Önünüze kocaman bir koruma kalkanı çekerek mermilerden ve füzelerden korunabiliyorsunuz. Slam ise daha önceki oynanış videolarında da gördüğünüz gibi havaya sıçrayıp da yere güçlü bir iniş yapabilmenizi sağlıyor. Bu iniş ile ortaya çıkan şok dalgası da düşmanlarınızın 'mutluluktan' havalara uçmalarına neden oluyor.

Fragmanın ilerleyen safhasında ise RAGE 2 oyununda kullanabileceğimiz farklı tipteki silahlar gösteriliyor. Tabancadan taarruz tüfeklerine kadar birçok seçenek söz konusu. Genel olarak ise oyunda kullanabileceğiniz on iki kadar silah mevcut olacak. Seçin, beğenin ve kullanın.

Ne düşünüyorsunuz bilmiyoruz ama sizce de bu oyun DOOM ile Bulletstorm oyunlarının birleşimi gibi görünmüyor mu?