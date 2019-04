Rage 2'den Yirmi Üç Dakikalık Güncel Bir Oynanış Videosu Daha

Eğer Rage 2 oyununu sabırsızlıkla bekliyor ve yayınlanan oynanış videolarına doyamadıysanız, ne mutlu size ki bu haberimizde bir yenisini aktaracağız. PlayStation Underground, Rage 2 için yayınlanan uzun süreli oynanış videolarına bir yenisini ekledi.

PlayStation Underground, ilk sayısının 1997 yılının Mart ayında Sony Computer Entertainment America tarafından yayınlanmaya başlanan bir oyun dergisiydi. Son sayısı 2001 yılında yayınlanmıştı. Ne var ki, kapanışından on dört yıl sonra, yani 2015 yılında geri dönen PlayStation Underground artık çevrimiçi şov konseptiyle yoluna farklı bir şekilde devam ediyor. Çıkışı beklenen büyük oyunlarla ilgili oynanış videolarının da yayınlandığı bu şova God of War, Until Dawn, Resident Evil 2 (2019), Tekken 7 gibi oyunlar konuk olmuşlardı.

Şimdi ise sırada Rage 2 var. id Software Yöneticisi Tim Willits'in de katılımda bulunduğu yeni Rage 2 oynanış videosunun yirmi üç dakika civarı bir uzunluğu var. Oynanış senaryo boyunca karşımıza çıkacak olan araçlardan bir tanesi olan Phoenix kullanımı ile başlıyor. Kısa süreli bir gezintiden sonra, konvoy ile gerçekleştirilen tesadüfi karşılaşmalardan bir tanesini görüyoruz. Willits tarafından verilen bilgiye bakılırsa, konvoy ile çatışmaya girebilmek için yeterince güçlü olmamız gerekiyormuş. Yeterince güçlü olabilmek için de bildiğiniz gibi geliştirme yapmamız gerekecek.

Oyunda Ark adı verilen yerler olacak. Bu yerlerde araçlarımız ve silahlarımız için çeşitli geliştirmeler yapmanın yanı sıra silahlar edinmek de mümkün olacak. Ne var ki, tüm bunlara erişim öncesinde bu Ark noktalarını açmak gerekecek ve bu o kadar da kolay olmayacak; çünkü, videoda da gördüğünüz üzere bu yerlere geldiğinizde size çay veya kahve değil mermi ikram ediyorlar.

Hazır silahlardan bahsetmişken, her bir silahın tercihimize göre açabileceğimiz Perk'leri olacakmış. Bu Perk'leri daha sonradan güçlendirmek de mümkünmüş, ama bunun için videoda da görebileceğiniz üzere Ark Tek Core kullanmak gerekecek. Bu Ark Tek Core, geliştirme ağacında da iş görecekmiş. Bunun yanı sıra oyunda Neuronic Interface ve Feltrite Crystal olmak üzere iki element daha bulunuyor. Neuronic Interface Nanotrite becerileri için kullanılıyorken, Feltrite Crystal ise sağlık desteği sunuyor olacak.

Aksiyonun durdurak bilmediği bolca çatışma sahnelerinin yer aldığı yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.