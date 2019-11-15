RAGE 2 Genişletme Paketi TerrorMania, Eğlenceli Bir Fragmanla Yayınlandı

RAGE 2 oyununun şimdilik son genişletme paketi olan TerrorMania indirmeye açıldı. Bethesda Softworks çıkışa özel olarak hazırlanan fragmanı yayına verdi.

PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak genişletme paketi, Deluxe Sürüm sahiplerinin beğenisine sunuldu. Bağımsız olarak satılmayan TerrorMania'yı eğer standart sürüme sahipseniz, oyun içi mağazadan 500 RAGE Coins karşılığında satın alabiliyorsunuz. 500 RAGE Coins PlayStation Store üzerinde 22 TL, Steam üzerinde 34.99 TL ve Microsoft Store üzerinde de 35 TL gibi bir fiyata tekabül ediyor.

The Authority topluluğu tarafından açılan alternatif boyuta geçiş yapacağınız bu genişletme paketi, çorak arazinin farklı bir görünümünde geçecek. Wellspring ve Overgrown City dahil birçok farklı bölgenin alternatif görünümlerine ek olarak Floating Islands ve Hospital gibi yeni yerleri de ziyaret edeceksiniz. Alternatif boyut sadece mekanları değil, aynı zamanda düşmanlarınızın da görünümlerini değiştirecek.

TerrorMania senaryosu boyunca NecroDisc parçalarını toplamak ve normal boyuta geri döndükten sonra alternatif boyutun da kapısını kapatmak için mücadele vereceksiniz.

Genişletme paketi ile oyuna Sword of Transitus isimli yeni bir silah da eklenecek. Düşmanlarınızı gizli gizli öldürürken en büyük yardımcınız olacak bu kılıcın muazzam gücü ve dünyalar arası geçit açabilme özelliği de var.

TerrorMania için yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.