RAGE 2 için Büyük Bir Güncelleme Yayınlandı

RAGE 2, PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulalı epey bir zaman geçmiş olmasına rağmen, bu zamana kadar herhangi bir güncelleme yayınlanmamıştı. Ama id Software ve Avalanche Studios büyük bir hazırlık yapıyorlarmış. Yakın bir zaman önce beklenen güncelleme bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlandı.

Güncelleme RAGE 2 oyununu 1.03 versiyonuna yükseltiyor. Bethesda tarafından yayınlanan notlara bakacak olursak, ilk büyük güncellemenin büyük bir bölümünün hata çözümlemeleri içerdiğini baştan söyleyelim. Bu hata çözümlemeleri performans, kararlılık, kullanıcı arayüzü, ses, yerelleştirme ve oynanış ile ilgili yapılan hata çözümlemelerinden oluşuyor. Mesela bir kayıt dosyasını yükledikten sonra silahların, zırhların ve becerilerin yok olması, PC oyuncularının arkadaşlarının listesini, istatistikleri veya mağazayı görüntüleyememeleri, fotoğraf moduna yeniden girdiğinizde seçeneklerin görünmemesi ve Gazcatraz'ın bütün düşmanları öldürmenize rağmen tamamlanmış sayılmaması gibi hatalar bu güncelleme ile tarihe karışıyorlar. Ayrıca çökme ve altyazı sorunları da ortadan kalkıyor.

Notların devamında ise önemli yeniliklere rastlıyoruz. Mesela haydut kamplarının tekrar tekrar oynanabilir olması gibi. Herhangi bir haydut kampını temizlediğiniz zaman, haritanızı açıp da aynı haydut kampına her gidişinizde yeniden temizleyebileceksiniz. Verdiğiniz uğraş sonucunda da eliniz boş dönmeyeceksiniz. Oyun sizi daha önceden olduğu gibi yine ödüllendirecek.

Hatırlayacağınız üzere RAGE 2 oyununun çıkışı sonrasında yeni hile kodlarının zaman içerisinde ekleneceği söylenmişti. 1.03 güncellemesi ile Low Gravity, Bloody Mess, Phoenix Rejector Seat ve Klegg Support adı altında dört yeni hile kodu daha geliyor. Bu yeni hile kodlarını daha önceden olduğu gibi yine Wasteland Wizard isimli tüccardan alacaksınız ama güncelleme ile bu tüccarın seyahat noktası on beşten üçe düşürülmüş. Bir diğer deyişle bayağı bir yol katetmeniz gerekebilir kendisini bulabilmeniz için.

Bethesda tarafından paylaşılan notların devamına bakacak olursak, Ozzy Man Reviews "You Call That a Wingstick?" ve German "TV Fatal" olmak üzere iki yeni seslendirme paketinin oyuna eklendiğini de görebiliyoruz. Her iki seslendirme paketini de Setting menüsünden etkinleştirebiliyorsunuz.

Son olarak, bulanıklığın azaltılması için yüksek çözünürlük desteği sunan ekranlar için keskinliğin iyileştirilmesi, gündüz vaktinin çok yavaş ilerlemesi ve gece vaktinin de uzun sürmesinden dolayı gündüz-gece geçişi için yapılan ayarlama, dijital Deluxe sürüme yükseltme yapmak isteyenler için oyun içi mağazaya bununla ilgili bir seçeneğin konulması da güncelleme notlarındaki kayda değer olan yeniliklerin arasında bulunuyorlar.