Rage 2 ile Eski Bir Dost Geri Dönüyor

Önümüzdeki ay çıkması beklenen Rage 2, bildiğiniz gibi id Software ve Avalanche Studios ortaklığında geliştiriliyor. Açık dünya kısmıyla Avalanche Studios ilgileniyorken, id Software ise geri kalan kısımlardan sorumlu olacak.

Bu zamana kadar oyun ile ilgili birçok oynanış videosu yayınlandı. Her biri bizleri bekleyen cümbüşü tekrar tekrar gözler önüne serdiler ama bir şey sizin de dikkatinizi elbetteki çekmiştir. Genel oynanış sisteminin DOOM serisi ile inanılmaz bir benzerlik gösterdiği. Bazen Rage 2 oyununun, son çıkan DOOM oyununun dünyanın farklı bir noktasında geçen versiyonu olduğunu bile düşünmüşsünüzdür. Haklısınız da. İkisinin geliştiricisi de aynı stüdyo olduğu için büyük benzerliklerin olması gayet normal ki buna son yayınlanan oynanış videosu ile bir yenisi daha eklendi.

Ünlü oyun mecrası IGN, Rage 2 ile ilgili yeni bir oynanış videosu daha yayınladı. Toplamda on bir dakika uzunluğunda olan bu oynanış videosunda, bu zamana kadar izlediklerimizden pek farklı bir şey sunulmuyor ama esas detay ise videonun sonlarına doğru ortaya çıkıyor.

İlk oyunundan beri DOOM serisinin vazgeçilmez bir silahı vardır. Hatırladınız mı? Evet, doğru hatırladınız: BFG 9000. Unutulmaz silah BFG 9000, artık Rage 2 oyununda da karşımıza çıkacak. İşin güzel yanı da şu ki sadece görünüm olarak gelmiyor. Beklentinizi karşılayacak şekilde tüm gücü ile geliyor. Düşmanlarımıza DOOM serisinden sonra bir de Rage 2 oyununda kaçacak delik arattıracağız ve bu son derece eğlenceli olacak. 14 Mayıs 2019 tarihini bekleyin.