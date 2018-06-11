Merakla beklenen Rage 2'nin E3 2018 oynanış videosu yayınlandı. Yayınlanan oynanış videosu oyun hakkında ipuçları içeriyor.

id Software tarafından geliştirilen devam oyunu Rage 2, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Hukuktan ve düzenden yoksun distoptik bir dünyada geçen oyunda Walker isimli bir karakteri canlandırıyoruz. 2185 yılında geçen oyunda insanları çeteler yönetiyor. Amacımız şehirdeki çeteleri yok edip eski düzeni geri getirmek.

Rage 2'de neredeyse bütün araçları kullanabileceğiz. Oldukça geniş bir açık dünyada geçecek yapımda ekipman çeşitliliği bir hayli fazla. Çeşitli yetenekler ve silahlarla düşmanlarımızı alt edebileceğiz. Rage 2'de aksiyon bir an olsun durmak bilmiyor. Sürekli olarak tetikte olup düşmanlarımızı araçlarla veya silahları alt etmek zorundayız.

Rage 2; PC, PS4 ve Xbox One platformları için 2019'un ilkbahar aylarında çıkış yapacak.