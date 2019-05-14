RAGE 2'nin İnceleme Puanları Ortaya Çıktı

Çılgınlığın oyun olmuş hali diyebileceğimiz RAGE 2, bugün itibarıyla resmi olarak satışa sunuldu. PlayStation 4, PC ve Xbox One için id Software ve Avalanche Studios tarafından geliştirilmiş olan devam oyunu Bethesda tarafından yayınlanıyor. Eğer oyunu satın almadan önce puanlamalarına bakmak istiyorsanız, önden buyurun. RAGE 2 için merak edilen inceleme puanları yayınlandı.

Oynanışındaki yoğun tempolu aksiyon ile bizlere son derece keyifli bir deneyim sunacağı her halinden belli olan RAGE 2 oyununda, yeniden baş gösteren The Authority tehdidiyle bir kez daha uğraşmak durumunda kalacağız. İlk oyunda yaşanan felaketin ardından dünyanın yaralarını sararak yaşamın eski haline dönmeye başladığı devam oyununda, yöneteceğimiz Walker karakteri ile oldukça zorlu bir mücadele de bizleri bekleyecek.

RAGE 2 için şu zamana kadar yayınlanan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

RAGE 2 İnceleme Puanları

4Players.de - 60 / 100

Areajugones - 8 / 10

Attack of the Fanboy - 70 / 100

CGMagazine - 6.5 / 10

Destructoid - 8 / 10

Digital Trends - 6.5 / 10

Eurogamer Italy - 8 / 10

Everyeye.it - 7.5 / 10

Game Informer - 7 / 10

Gamer.no - 5 / 10

GameReactor - 6 / 10

Gamers Heroes - 7.0 / 10

GameSpace - 7.5 / 10

GameSpot - 6 / 10

GamesRadar+ - 3 / 5

GameStar - 75 / 100

Hobby Consolas - 77 / 100

IGN - 8.0 / 10

IGN Italia - 7.7 / 10

IGN Spain - 8 / 10

JeuxActu - 16 / 20

Jeuxvideo.com - 17 / 20

Millenium - 65 / 100

MMORPG.com - 8.3 / 10

Multiplayer.it - 7.5 / 10

paulsemel - 8.5 / 10

PC Games - 7 / 10

PCGamesN - 7 / 10

PlayStation Universe - 7.5 / 10

Screen Rant - 3.5 / 5

Shacknews - 5 / 10

SpazioGames - 8.2 / 10

The Games Machine - 8 / 10

USgamer - 4 / 5

Vandal - 7.9 / 10

Variety - 80 / 100

Worth Playing - 7.5 / 10

XGN - 8.0 / 10