RAGE 2'nin Ön-Sipariş Ödülleri ve Deluxe Sürüm İçeriği Fragmanı Geldi

Bizlere oldukça eğlenceli anlar yaşatacağı her halinden belli olan RAGE 2 için hemen hemen iki haftalık bir zaman kaldı. Geçtiğimiz sene Walmart Kanada veritabanında yaşanan kaza ile ortaya çıkan devam oyunu için Bethesda yeni bir fragman yayınladı. Yeni RAGE 2 fragmanıyla, ön-sipariş ödüllerini ve dijital Deluxe sürüm içeriğini görebiliyoruz.

RAGE oyununun otuz yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan RAGE 2 oyununda, iyileşmeye başlayan dünya ile yeniden baş gösteren The Authority topluluğuna karşı verilen mücadeleye tanık olacağız. Ranger topluluğundan geriye kalanlardan Walker isimli bir karakteri yöneteceğimiz oyun, 14 Mayıs 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa çıkacak.

Eğer RAGE 2 oyununu ön-sipariş ile almışsanız, aşağıdaki fragmanda da görebileceğiniz üzere Cult of Death God isimli özel bir göreve erişim sağlayabileceksiniz. Bu özel görevde, Walker olarak Death God olarak tanınan ilk oyunun ana karakteri Nicholas Raine'e tapan bir haydut çetesinin peşine düşeceğiz. Bunun yanı sıra Settler Pistol, Nicholas Raine zırhı, canavar kamyon görünümü ve He's on Fire hile kodu hediyeniz olacak.

Eğer dijital Deluxe sürümü ön-sipariş ile alırsanız, ön-sipariş ödüllerine ek olarak Yaz mevsiminde gelecek olan Rise of The Ghosts genişletme paketine, DOOM serisinin efsane silahı BFG 9000'e, ilerleme takviyesine, Wasteland Wizard hile kodlarına ve araçlarınız için savaş sancağına sahip olabileceksiniz.