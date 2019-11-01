RAGE 2'nin TerrorMania Paketiyle Alternatif Boyuta Geçeceğiz

Bethesda tarafından detaylandırılan RAGE 2, 2019 yılı içerik yol haritasında onaylanmış iki büyük genişletme paketi gözümüze çarpmıştı. Bunlardan adı belli olan Rise of the Ghosts, Eylül ayı içerisinde yayınlanmıştı. Şimdi ise sıra diğerine geldi. Adı TerrorMania olacak ikinci büyük genişletme paketi için 14 Kasım 2019 tarihi verildi.

PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak satışa sunulacak olan genişletme paketine eğer Deluxe Sürüm sahibiyseniz ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabileceksiniz. Alternatif olarak oyun içi mağazadan 500 RAGE Coins karşılığında genişletme paketini satın alabilirken, 1750 RAGE Coins ile Deluxe Sürüm yükseltmesi de yapabilirsiniz.

The Authority topluluğu tarafından açılan Deadlands adındaki alternatif boyuta geçiş yapacağınız bu yeni genişletme paketinde, çorak arazideki Wellspring ve Overgrown City dahil birçok farklı bölgenin alternatif görünümlerine ek olarak Floating Islands ve Hospital gibi yeni yerler de göreceksiniz.

Genişletme paketinin senaryosu boyunca alternatif boyuta açılan kapıyı kapatmak için mücadele vereceksiniz ve bunun için de etrafa saçılmış olan NecroDisc parçalarını toplamanız gerekecek. Ne var ki, her zaman olduğu gibi yine size zorluk çıkartacak düşmanlar ile mücadele etmek durumundasınız. Esasında aşina olduğunuz Goon Squad, Immortal Shrouded, River Hogs ve Abadon Muties toplulukları çıkacak karşınıza ama bu defa pek de hoş olmayan halleri tebelleş olacaklar.

TerrorMania ile RAGE 2 oyununa Sword of Transitus adı altında yeni bir silah da eklenecek. Muazzam bir gücü olan bu antik eserin, dünyalar arası geçit açabilme yetisi var. Aynı zamanda düşmanlarınızı gizli gizli öldürmenize de yardım ediyor. Eğer gücünü sonuna kadar kullanırsanız da ortalığı birbirine katabilmeniz mümkün olacak.