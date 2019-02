RAGE 2'nin Dokuz Dakikalık Yeni Oynanış Videosunu Kaçırmayın

id Software stüdyosunun PlayStation 3, PC ve Xbox 360 için 2010 yılında satışa sunulan RAGE oyunu, gerek geçtiği ortam, gerek içeriği ve gerekse de oynanış sistemi ile epey eğlendirmişti. Ne var ki satış başarısı anlamında pek bir varlık gösterememişti. Yıllar sonrasında Bethesda Softworks, bu defa id Software ve Avalanche Studios ile şansını bir kez daha denemek istiyor. Bu yıl içerisinde çıkacak olan RAGE 2 için dokuz dakikalık yeni oynanış videosu yayınlandı.

id Software ve Avalanche Studios ortaklığında geliştirilmesine devam edilen RAGE 2 ile ilgili olarak bu zamana kadar birçok farklı fragman ve oynanış videosu izledik. Her biri aşina olduğumuz aksiyonun yanı sıra yeni oyun ile ilgili farklı özellikleri ön plana çıkarttılar. Şimdi ise karşımıza dokuz dakikalık yeni bir oynanış videosu çıktı. Videonun süresi her ne kadar on dakikayı gösteriyor olsa da ara sinematikleri çıkarttığınız zaman, sadece dokuz dakikalık bir sürede oynanışı görebiliyoruz. Oyunun Pre-Beta aşamasından alınmış olan videonun başlangıcında, çatışmanın hakim olduğu bir bölgede araç sürüş sekansını görüyoruz. Çok geçmeden de karakterimiz Walker, aracımızdan iniyor ve aksiyona dalıyor. Taarruz tüfeğinden av tüfeğine kadar çeşitli silahların yanı sıra karakterimizin güçlü etkiler yapan yeni bir becerisini de görmek mümkün oluyor. Videonun sonlarına doğru ise Drone benzeri bir araç ile bir konvoya havadan yaptığımız saldırılar ise oynanışın ne derece eğlendirici olacağını gözler önüne seriyor.

İyi seyirler dileriz!

Piyasadaki felaket sonrası dünyada geçen oyunlara bir yenisini ekleyecek olan RAGE 2, 14 Mayıs 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. İlk oyunun otuz yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan ikinci oyunda, bir göktaşının dünyaya çarpması ile büyük bir felaket yaşanıyor ve insanlığın yok olmasının eşiğine geliniyor. Bizleri RAGE 2 oyununda bekleyecek olan yeni dünya düzeninde ise The Authority topluluğunun hayatta kalmayı başaranlara hükmetme çabasına tanık olacağız. Bizler ise bu hükmetme çabasına direnen karakterlerden Walker olacağız.