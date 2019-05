RAGE 2'nin Sistem Gereksinimleri Açıklandı

RAGE 2 oyununun çıkışına yaklaşık on günlük bir süre kaldı. Eğer oyunu PC platformunda oynayacaksanız, size güzel bir haberimiz var. Bethesda, RAGE 2 sistem gereksinimlerini en nihayetinde açıkladı.

İlk oyunun otuz yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan ikinci oyun, PlayStation 4, PC ve Xbox One için 14 Mayıs 2019 tarihinde satışa sunulacak. Dünyaya çarpan göktaşının yaşattığı felaketten sonra dünyadaki yaşamın eski haline döndürülmesinin bir yolunun bulunmuş olması, beraberinde RAGE oyunundan tanıdığımız The Authority tehdidinin de yeniden baş göstermesine neden oluyor. Ranger topluluğundan Walker isimli bir karakteri yöneteceğimiz RAGE 2 oyununda, The Authority ile zorlu bir çatışmaya girerek oluşturdukları tehdidi sonsuza kadar ortadan kaldırmaya çalışacağız.

Bethesda Destek sayfası üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, RAGE 2 oyununu rahatça oynayabilmeniz için en aşağı Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 3 1300X işlemcili, 8 GB belleği ve NVIDIA GTX 780 (3 GB) veya AMD R9 280 (3 GB) ekran kartı olan bir sisteme ihtiyacınız olacak.

Daha detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

RAGE 2 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 3 1300X

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 (3 GB) veya AMD R9 280 (3 GB)

Depolama Alanı: 50 GB

RAGE 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 (8 GB) veya AMD Vega 56 (8 GB)

Depolama Alanı: 50 GB