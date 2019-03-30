RAGE 2'yi Bitirdikten Sonra da Oynamaya Devam Edebileceğiz

Bethesda, PAX East 2019 etkinliğinde RAGE 2 için yeni bir oynanış gösterimi yaptı. Gördüklerimizden pek farklı değil. Önceki videolardaki aksiyonun benzeri bu oynanış gösteriminde de var ama izlemesi her zaman olduğu gibi çok keyifli. Eğer oyunu sabırsızlıkla bekliyorsanız, eğlenceli on yedi buçuk dakika sizi bekliyor.

Aşağıdan izleyebileceğiniz gösterimde, RAGE 2 oyununun oynanışına dair pek çok şey görebilmek mümkün oluyor. Bu gösterim, serbest dolaşım sırasında gerçekleştiriliyor. Hatırlayacağınız üzere daha önceden yayınlanmış olan oynanış fragmanlarında, karakterimizin özel güçlerini silahları ile birleştirdiğinde etkileyici infazları gerçekleştirdiğine tanık olmuştuk. Gösterim sırasında ise bunu bir kez daha görebiliyoruz. Ayrıca silah ara menüsünü ve haritayı görebilmek de mümkün oluyor.

Gösterimin ilerleyen kısımlarında, Icarus isimli hava aracının kullanımı da ekranımıza geliyor. Aracı kullandığımız sırada karakterimizi üçüncü kişi bakış açısından görebilmenin, oldukça hoş bir detay olduğunu söylemek gerek. Gerçi bu aracın kullanımını önceki fragmanlarda da görmüştük ama oynanış gösterimi sırasında bir ilk oldu. Icarus aracına ek olarak, oyundaki diğer araçlardan ikisini daha menü aracılığıyla görme fırsatımız oluyor. Kaydırma çubuğunun genişliğine bakacak olursak, liste bayağı bir uzun ve haliyle de çok çeşitli araçlar kullanabileceğiz. Bu oldukça iyi bir haber.

Panel sırasında Bethesda, ara ara yeni detaylar paylaşmayı da ihmal etmedi. Mesela ana senaryoyu bitirdikten sonra da oyunu oynamaya devam edebileceğiz. Gerçi bu açık dünya oyunlarının genelinde olan bir imkan ama RAGE 2 oyununun da bu kervana katılacağını öğrenmek sevindirici oldu. Ayrıca oyunun indirilebilir içeriklere açık olacak şekilde tasarlandığını da söyleyen Bethesda, çıkış sonrası için planlanmış olan yığınla içeriğin de müjdesini verdi.

PAX East 2019 sırasında yapılmış olan oynanış gösterimini aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!