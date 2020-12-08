Rahatsız Edici Koronavirüs Sendromu Ortaya Çıktı

Koronavirüs hastalığı her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Şimdi ise yeni bir koronavirüs sendromu ortaya çıktı. Yeni koronavirüs sendromu nedir? İşte yeni koronavirüs sendromu hakkında bilmeniz gerekenler.

Yeni Koronavirüs Sendromu Nedir?

Koronavirüsün korkutucu yönlerinden biri, bazı semptomların bazen ilk teşhisten sonra haftalarca ve hatta aylarca sürebilmesi. Kalması en muhtemel semptomlardan bazıları baş ağrısı, öksürük, yorgunluk ve hafıza kaybı ve uzun süre konsantre olamama gibi bir dizi bilişsel sorunları içeriyor.

Son zamanlarda, doktorlar, POTS'yi ilk koronavirüs enfeksiyonundan iyileştikten çok sonra bile insanları etkileyebilecek bir sendrom olarak tanımlamaya başladılar. POTS, postüral ortostatik taşikardi sendromu anlamına geliyor ve şiddetli kronik yorgunluk, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi çeşitli semptomlarla kendini gösterebiliyor.

POTS'li bir koronavirüs hastası The New York Times'a şu açıklamayı yaptı:

POTS, bir seferde birkaç dakikadan fazla ayakta durmayı engelliyor, çünkü otonomik hasar, alt ekstremitelerdeki kan damarlarının yerçekimine karşı kalbe ve beyne doğru şekilde kan dönmesini engeller. Ayakta durduğunuzda kalp atış hızı ikiye veya üçe katlanabilir ve beyinde ve üst vücutta oksijen eksikliği POTS hastalarında görülen semptomların çoğuna yol açar: baş dönmesi, baş ağrısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, beyin sisi. Bir POTS hastası uzun bir süre dik durursa, aşırı yorgunluk, ışık ve sese duyarlılık, karıncalanma ekstremiteleri, sıcaklık tahammülsüzlüğü ve gastrointestinal problemlerle (yine otonom sinir sisteminin tüm vücut fonksiyonları ters gitti) bırakılabilir.

Durum yaşamı tehdit edici değildir, ancak yukarıda kanıtlandığı gibi bir kişinin normal bir hayat yaşama yeteneği üzerinde belirgin bir etkiye sahip olabilir.

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