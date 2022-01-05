Rainbow Six Extraction sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, sabırsızlıkla beklenen video oyununu sorunsuz bir şekilde oynamak için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Rainbow Six Extraction Gereksinimleri Neler?

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Rainbow Six Extraction isimli oyunun düşük, yüksek ve ultra sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, yeni Rainbow Six oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?

Rainbow Six Extraction Minimum Sistem Gereksinimleri (1080p)

İşlemci: Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 4 GB / AMD RX 560 4 GB

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Depolama Alanı: 85 GB kullanılabilir alan

Rainbow Six Extraction Yüksek Sistem Gereksinimleri (1080p)

İşlemci: Intel i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 6 GB / AMD RX 580 8 GB

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Depolama Alanı: 85 GB kullanılabilir alan

Rainbow Six Extraction Yüksek Sistem Gereksinimleri (1440p)

İşlemci: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600X

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 6GB / AMD RX 5600CT 6GB

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit

Depolama Alanı: 85 GB kullanılabilir alan

Rainbow Six Extraction Ultra Sistem Gereksinimleri (2160p)

İşlemci: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080 10 GB / AMD RX 6800XT 16 GB

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit

Depolama Alanı: 85 GB (+9 GB HD dokular)

Rainbow Six Extraction Çıkış Tarihi

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, 20 Ocak 2022 tarihinde PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarına çıkacak.

Ubisoft tarafından geliştilen video oyununu ister tek başınıza ister arkadaşlarınız ile birlikte oynayabileceksiniz. Üç oyuncuya kadar co-op desteğine sahip olan video oyununda 18 adet özelleştirilebilir operatör bulunacak. Oyunda ayrıca 12 adet büyük ölçekli harita, 13 görev türü, 13 düşman türü ve 90 adet silah ve cihaz yer alacak.