Rainbow Six Extraction Sistem Gereksinimleri Belli Oldu
Rainbow Six Extraction sistem gereksinimleri duyuruldu. İşte Fransa merkezli Ubisoft şirketinin yeni video oyununu oynayabilmek için gerekli olan bileşenler!
Rainbow Six Extraction sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, sabırsızlıkla beklenen video oyununu sorunsuz bir şekilde oynamak için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Rainbow Six Extraction Gereksinimleri Neler?
Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Rainbow Six Extraction isimli oyunun düşük, yüksek ve ultra sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, yeni Rainbow Six oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?
Yeni Xbox Game Pass Oyunları Belli Oldu (Ocak 2022)
Bu ay eklenecek yeni Xbox Game Pass oyunları duyuruldu. Ocak ayının ilk yarısında popüler abonelik hizmetinin kütüphanesine oldukça başarılı video oyunları eklenecek.
Rainbow Six Extraction Minimum Sistem Gereksinimleri (1080p)
- İşlemci: Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 4 GB / AMD RX 560 4 GB
- RAM: 8 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- Depolama Alanı: 85 GB kullanılabilir alan
Rainbow Six Extraction Yüksek Sistem Gereksinimleri (1080p)
- İşlemci: Intel i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 6 GB / AMD RX 580 8 GB
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- Depolama Alanı: 85 GB kullanılabilir alan
Rainbow Six Extraction Yüksek Sistem Gereksinimleri (1440p)
- İşlemci: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600X
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 6GB / AMD RX 5600CT 6GB
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit
- Depolama Alanı: 85 GB kullanılabilir alan
Rainbow Six Extraction Ultra Sistem Gereksinimleri (2160p)
- İşlemci: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080 10 GB / AMD RX 6800XT 16 GB
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit
- Depolama Alanı: 85 GB (+9 GB HD dokular)
Rainbow Six Extraction Çıkış Tarihi
Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, 20 Ocak 2022 tarihinde PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarına çıkacak.
Ubisoft tarafından geliştilen video oyununu ister tek başınıza ister arkadaşlarınız ile birlikte oynayabileceksiniz. Üç oyuncuya kadar co-op desteğine sahip olan video oyununda 18 adet özelleştirilebilir operatör bulunacak. Oyunda ayrıca 12 adet büyük ölçekli harita, 13 görev türü, 13 düşman türü ve 90 adet silah ve cihaz yer alacak.
YORUMLAR