John Wick Filminin Yönetmeninden Rainbow Six Filmi Geliyor

Yazdığı romanlarıyla oyun dünyasına damgasını vuran Tom Clancy'nin hikayeleri, yavaş yavaş beyaz perde de kendine yer bulmaya başladı. Ünlü yazarın 2021 yılında yayımlanan Rainbow Six romanı için film uyarlaması yapılacak.

The Hollywood Reporter'da yayımlanan habere göre filmin yönetmenliğini John Wick filminden tanıdığımız Chad Stahelski üstlenecek.

Rainbow Six Filmi Konusu

2021 Nisan'da Amazon Prime Video'ya özel olarak yayınlanan, yine bir Tom Clancy romanından uyarlama olan Without Remorse'un devamı niteliğinde olması beklenen Rainbow Six, önümüzdeki yıllarda çıkış yapacak.

Creed serisiyle ünlenen Michael B. Jordan, yeniden filmin ana karakteri John Clark'ı canlandıracak. Oyun dünyasında oldukça iyi bilinen Rainbow Six hikayesi, bu sefer dijital platformlar yerine sinemalarda gösterilecek.

Eski bir denizci olan John Clark'ın CIA bünyesinde uluslararası terör örgütlerine karşı mücadelesini konu edinen Rainbow Six, Tom Clancy'nin aynı isimli çok satan romanından uyarlanacak.