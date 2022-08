Rainbow Six Mobile Ön Kayıtları Başladı

Ubisoft'un son derece popüler PC ve konsol oyunu Rainbow Six Siege'in mobil versiyonu Rainbow Six Mobile, artık Google Play Store'da Android kullanıcılarının ön kayıtlarına açıldı. Oyun 3 yıldır yolda ve hatta duyurulmasından çok kısa bir süre sonra bu yılın Nisan ayında kapalı bir alfa testinden geçti.

Oyunun Alpha sürümü oldukça iyi görünüyordu ve oyun tamamlanmaya oldukça yakındı (veya en azından bazı eklemelerle birlikte küresel bir sürüm için uygun). Ubisoft'un test sürecini yakında tamamlaması ve oyunu oyuncularla buluşturması bekleniyor.

Rainbow Six Mobile Nihayet Küresel Bir Sürüme Hazır Olabilir

Beta ve Twitter güncellemeleri oldukça az gerçekleştirildiğinden ve oyuncuların kaçırmaması gereken bazı duyuruları olabileceğinden bahsettikleri son tweet dışında, oyunun web sitesinde her şey bir süredir sessiz sedasız ilerliyordu. Oyunun orijinal duyurusunu kaçırdıysanız, Rainbow Six Mobile'ın tam olarak ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Oyun Rainbow Six Siege'e dayanmakta ve oyuncuların farklı operatörlerin rollerini üstlendiği ve taktik becerilerinin test edildiği bir taktik 5v5 nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Oyun, Ubisoft'un kendisi tarafından geliştiriliyor ve orijinalin tam gelişmiş bir yeniden yaratılması gibi görünüyor. Oyun PC ve konsol versiyonlarına o kadar benziyor ki sanki yalnızca mobil cihazlarda çalışacak şekilde küçültülmüş durumda. Bu yılın en heyecan verici oyunlarından biri olduğunu ve mobil oyunculara gerçekten sabırsızlıkla bekleyecekleri bir şey verdiklerini söylemek yalan olmaz.

Henüz resmî bir açıklama olmamasına rağmen Google Play'de oyunun ön kayıtları açıldı. Eğer siz de oyunu bekliyorsanız erkenden ön kayıt yaptırarak oyun çıktığında haberdar olabilirsiniz.