Rainbow Six Parasite Sızıntısı, Beş Dakikalık Oynanış Sunuyor

Beş dakikalık oynanış sunan yeni Rainbow Six Parasite sızıntısı yaşandı. Bu yılın sonlarına doğru çıkması beklenen oyun için daha fazla detayı bu videoda bulabilirsiniz. İşte o video!

Rainbow Six Parasite, Ubisoft Montreal tarafından geliştiriliyor. Tom Clancy’s Rainbow Six serisinin on dördüncü üyesi olacak olan oyun, E3 2019 fuarında esasen Rainbow Six Quarantine olarak duyurulmuş ama sonradan adının değiştirileceğini öğrenmiştik. Henüz Fransız yayıncı resmi duyuru yapmamış olsa da, yaşanan sızıntılar neticesinde Rainbow Six Parasite olarak satışa sunulacağına işaret edilmişti. 2020 yılının ilk aylarında çıkması planlanmış, ama Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint oyununun ticari anlamda hayal kırıklığı yaratması nedeniyle temkinli olmak adına ertelenmişti.

Aynı Rainbow Six Siege gibi takım tabanlı ve taktiğe dayalı bir oynanış sunacak olan yeni oyun, yakın bir gelecekte geçecek. Üç kişiden oluşacak ekipler, verilecek olan görevler kapsamında, mutasyona uğramış yeni bir parazit türü ile mücadeleye girecekler. Birlikte çalışmanın büyük önem arz edeceği Rainbow Six Parasite, Siege ile sunulan bazı oynanış mekaniklerini kullanacak olmasının yanı sıra, bizleri önceden tahmin edilemeyen birçok risk ile karşı karşıya getiren bir deneyim sunacak. Ayrıca Vigil ve Ela gibi tanıdık yüzler ile yeniden buluşmamızı sağlayacak.

Rainbow Six Parasite Oynanış Sızıntısı, Yeni Detaylar Sunuyor

Bu yılın Eylül ayı içerisinde satışa sunulması beklenen oyun için yeni bir oynanış videosu daha sızdırıldı. Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz videoda, hazır set (loadout) için seçebileceğimiz ekipmanları ve silahları görebiliyoruz. Çeşitli el bombalarından, birincil ve ikinci silahlara, vücut zırhlarına ve cephane çantasına kadar birçok farklı seçim yapabilmek mümkün oluyor. Bunların yanı sıra, bizleri gergin bir atmosferde hızlı tempolu bir oynanışın beklediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Dört bir yandan farklı tiplerde enfeksiyonlu düşmanlar üzerimize akarken, fazlası ile gerileceğimize ama bir o kadar da eğleneceğimize şüphe yok.

Ubisoft şirketinin daha önceden sızdırılan bir saatlik oynanış videosuna olduğu gibi buna da müdahalede bulunacağından şüphemiz yok. Haliyle, elinizi çabuk tutup hemen aşağıdaki videoya hızlıca göz atmanızda fayda var. Keyifli seyirler diliyoruz.