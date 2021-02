Rainbow Six Quarantine Oynanış Videosu Sızdırıldı!

Rainbow Six Quarantine oynanış videosu ortaya çıktı. Ortaya çıkan oynanış videosu çok kısa olsa da video oyunu hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak sağlıyor. Sızdırılan videoya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilmekte olan Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine, ilk olarak E3 2019 fuarında duyurulmuştu. Duyurulduğu ilk günden beri sabırsızlıkla beklenen video oyunu, 2020 yılının ilk aylarında çıkması bekleniyordu ancak şirket erteleme kararı almıştı. Firmanın erteleme kararı almasındaki neden ise Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint isimli yapımın ticari anlamda bir başarı elde edememesi.

Video oyunu sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Ubisoft'un merakla beklenen yapımı, herhangi bir yeni erteleme kararı olmaz ise 2021 yılının eylül ayı içerisinde çıkışını gerçekleştirecek. Video oyununun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S ve PC platformları için geliştiriliyor.

SkyOfficial isimli Twitter kullanıcısı, Ubisoft'un şu anda üzerinde çalıştığı oyuna ait oynanış videosu paylaştı. 3 saniye uzunluğundaki oynanış videosu, video oyunu hakkında birtakım bilgilere sahip olmamıza yardımcı oldu. Quarantine'da Rainbow Six Siege'deki operatörlerin yer alacağı biliniyordu. Paylaşılan videoya göre oyunda yer alacak operatörler arasında Vigil, Tachanka ve Lion bulunuyor. Elbette oyunda yer alacak operatörler bunlarla sınırlı olmayacak.

Sızdırılan videoya baktığımızda Workshop (Atölye) isimli bir haritada 15 dakikalık zaman sınırı olan bir görev olduğunu görüyoruz. Görünüşe göre bazı görevlerde belirlenen süre zarfında verilen görevleri yerine getirmeye çalışacağız. Ekranın sağ alt köşesinde ekipmanımıza erişebileceğimiz kısa yollar mevcut. Sol alt köşede ise operatörün sağlık seviyesini görüyoruz. Videonun kalitesi düşük olduğundan ötürü grafiklere ilişkin bilgi sahibi olamıyoruz.

Milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen yapımda, Rainbow operatörleri, mutasyona uğramış yabancı parazit ile karşı karşıya kalacak. Mutasyona uğrayan parazit, hiç olmadığı kadar daha ölümcül. Oyuncular oyunda söz konusu parazite karşı mücadele edecek. 3 saniye uzunluğundaki oynanış videosunu hemen aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz.

Please Ubi, give us some info about it 😰 pic.twitter.com/oPhmvKvDXm