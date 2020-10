Rainbow Six Quarantine ve Far Cry 6 Çıkış Tarihi Ertelendi

Ubisoft, milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Rainbow Six Quarantine ve Far Cry 6 çıkış tarihini erteleme kararı aldı. Rainbow Six Quarantine ve Far Cry 6 oyunlarının ertelenme nedeni ile ilgili detaylar haberimizde.

Rainbow Six Quarantine ve Far Cry 6 Çıkış Tarihi Neden Ertelendi?

Ubisoft, 2020 yılının Temmuz ayında Far Cry serisinin yeni oyunu olan Far Cry 6’yı duyurmuştu. PC, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia platformları için geliştirilen video oyununun çıkış tarihi 18 Şubat 2021 olarak açıklanmıştı. Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine oyunu ise 2019 yılının Haziran ayında duyurulmuştu. Rainbow Six Quarantine oyununun 2020 yılında çıkışını gerçekleştireceği biliniyordu.

Ubisoft, aldığı bir karar neticesinde Rainbow Six Quarantine ve Far Cry 6 çıkış tarihini erteledi. Peki, şirket bu kararı neden aldı? Şirket, konu ile ilgili bir açıklama yaparak oyuncuların kafasında oluşan bazı soruları giderdi. Video oyunu sektörünün en önemli firmalarından bir tanesi olan Ubisoft tarafından yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile video oyunlarını geliştirmekte ciddi zorluk yaşadıklarını belirtildi.

Daha önce Chivalry 2, Halo Infinite gibi merakla beklenen video oyunları COVID-19 salgını nedeni ile ertelenmişti. Ubisoft tarafından yapılan açıklama ile beraber yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ertelenen oyunların arasına Rainbow Six Quarantine ve Far Cry 6 da katıldı. Yapılan açıklamaya göre Rainbow Six Quarantine ve Far Cry 6 çıkış tarihi 2021 ve 2022 yıllarına ertelendi. Şirket, 2020 ve 2021 yılları için yeni gelir hedefleri belirlediklerini açıkladı.

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilmekte olan Rainbow Six Quarantine oyununda Rainbow Six Siege’deki operatörler yer alacak. Oyuncular, mutasyona uğramış bir parazit ile karşı karşıya kalacak. PC sistem gereksinimleri açıklanmayan video oyunu ile ilgili henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Ubisoft Forward etkinliğinde duyurulan Far Cry 6, hayali tropikal Yara adasında geçecek. Oyuncular Dani Rojas isimli karakteri kontrol edecek ve baskıcı Anton Castillo isimli diktatör tarafından uygulanan baskıcı rejimi ortadan kaldırmak için mücadele edecek. Oyunda araç ve silah ile ilgili geniş bir yelpaze bulunacak. Far Cry 6’da aksiyon ögelerinin yanı sıra gizlilik ögeleri de yer alacak.