Rainbow Six Quarantine Hakkında Heyecanlandıran Bilgiler Ortaya Çıktı

Rainbow Six Quarantine ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda oynanış videosu sızdırılan video oyunu, Microsoft Store'da listelendi. Bununla birlikte oyuna ilişkin oyuncuları heyecanlandıran çok önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgiler ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Rainbow Six Quarantine Ne Zaman Çıkacak?

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilmekte olan Quarantine, ilk olarak E3 2019 fuarında duyurulmuştu. Duyurulduğu ilk günden beri çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyunu, 2020'nin ilk aylarında çıkması bekleniyordu fakat firma erteleme kararı almıştı. Firmanın erteleme kararı almasındaki en büyük neden ise Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint'in ticari anlamda beklentinin altında kalması.

Ubisoft'un yeni oyunu "Technical Test" ismiyle Microsoft Store'da listelendi. Microsoft Store sayfasında yer alan görselde "Tom Clancy's Rainbow Six [Codenamed] Parasite" yazıyor. Nitrowolf2 isimli Reddit kullanıcısı tarafından keşfedilen sayfa, milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen oyun hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak sağlıyor.

Fransa merkezli video oyunu şirketi tarafından geliştirilen oyunda PvP yerine Rainbow Six Siege'in Outbreak moduan benzer şekilde PvE modu olacak. Yani oyuncular bir takım halinde yapay zekaya karşı mücadele edecek. Takımda yer alacak oyuncu sayısının ise 2 veya 3 olacağı belirtildi. Böylece iki ya da üç arkadaş bir araya gelerek Co-Op oyun deneyimini yaşayabilecek. Co-Op desteğinin yanı sıra Single Player yani tek oyunculu mod da yer alacak.

Merakla beklenen oyun, Xbox Series X / S ve Xbox One isimli oyun konsollarına da çıkacak. Yapımın resmi web sitesinde ise şu anda PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkacağı yazıyor. Microsoft Store sayfasında bu bilgilere ek olarak çapraz platform desteği de sunulacağı yer alıyor. Muhtemelen söz konusu özellik, Xbox konsolları arasında geçerli olacak. Ubisoft'un yeni yapımı, herhangi bir yeni erteleme kararı olmaz ise 2021 yılının eylül ayı içerisinde çıkışını gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz haftalarda oynanış videosu sızdırılmıştı. Sızdırılan oynanış videosunda Vigil, Tachanka ve Lion operatörleri yer alıyordu. Oyuncu, Workshop (Atölye) isimli bir haritada 15 dakikalık zaman sınırı olan bir görevi tamamlamaya çalışıyordu. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak söz konusu oynanış videosuna erişebilirsiniz.