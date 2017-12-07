Rainbow Six Siege, 25 Milyon Oyuncuyu Geride Bıraktı

Rainbow Six Siege tanıtılmasının ikinci yılının ardından 25 milyon adet kayıtlı oyuncuyu geride bıraktı. İki yıllık süreçte 25 milyon kişiye ulaşmayı başaran Six Siege için aynı zamanda Operation White Noise güncellemesi yayınlandı.

Oyundaki kayıtlı oyuncu sayısının 25 milyon kişi olduğunu ifade eden Six Siege'nin marka yöneticisi Alexandre Remy, bazı açıklamalarda bulundu. Rainbow Six Siege oyununun 2 yıldır severek oynandığını ve oyunu oyuncuların fikirlerini dikkate alarak geliştirmeye devam ettiklerini belirten Remy, oyunu oynayan kişilere de kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Ayrıca Rainbow Six Siege için yayınlanan Operation White Noise güncellemesi kapsamında oyuna yeni Mok Myeok Tower haritası eklenecek. Bu haritaya ek olarak oyuna üç yeni operatör Dokkaebi, Vigil ve Zofia da oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu yeni operatörlerle birlikte oyuna çeşitli silahlar ve yeni taktikler de ekleniyor.

Operation White Noise güncellemesine erken erişim sayesinde sahip olmak istiyorsanız, Rainbow Six Siege Year 2 pass'ı 12 Aralık tarihine kadar satın almanız gerekiyor.