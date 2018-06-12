Rainbow Six Siege 35 Milyon Oyuncuyu Geçti

Ubisoft tarafından geliştirilen ve dağıtılan Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, büyümeye devam ettiği belirtildi. Bugün yapılan açıklamayla birlikte çok sevilen taktiksel FPS oyununun kendi rekorunu kırarak, 35 milyon oyuncuyu devirdiği söylendi.

1 Aralık 2015’te piyasaya sürülen Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, anti-terörist birimi olan Rainbow ile teröristler arasında geçen mücadeleyi anlatıyordu. Rainbow takımına yer alan ve farklı uyruklara sahip olan operatörlerin yönetildiği oyunda, amacımız belirli noktalarda bulunan terörist hedefleri yok etmek için düzenlenen operasyonlara katılmaktı. Ev gibi dar alanlarda geçmesi sebebiyle taktiksel savaşın ön plana çıktığı Rainbow'da, oyuncular ellerindeki malzemeleri doğru kullanarak, görevi gerçekleştirmek durumunda kalıyorlardı.

Başarılı oturtulmuş yapısı ve oynanışının yanı sıra takım oyununa uygunluğu sebebiyle son günlerin en çok tercih edilen oyunlarından bir tanesi olan Rainbow Six Siege, dün akşam saatlerinde düzenlenen Ubisoft konferansında sahneye çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Siege’in yapımcısı Justin Kruger, konferans sırasında oyunun 35 milyondan fazla kişi tarafından oynandığını söyledi. Yaklaşık iki ay önce yapılan bir başka açıklamadaysa Rainbow’un 30 milyon oyuncuyu gördüğü dile getirilmişti.

Yapılan açıklamanın içerisinde oyuncu sayısının yanı sıra Operation Para Bellum paketi de kendine yer buldu. Oyunun çok oyunculu tarafına odaklanan yeni eklentiler getiren paketin içerisinde iki yeni harita ve bir takım küçük değişiklikler olduğu ifade edildi. Tüm bunların yanı sıra iki yeni operatörün daha geleceği ve oyundaki çeşitliliğin artacağı belirtildi.