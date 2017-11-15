Rainbow Six Siege Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilecek!

Eğer Ubisoft'un başarılı online FPS oyunu Rainbow Six Siege'i ücretsiz olarak denemek ve indirimli olarak satın almak isterseniz size güzel bir haberimiz var. Bu hafta sonu, 16 Kasım - 19 Kasım tarihleri arasında Rainbow Six Siege, ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek.

Eğer Rainbow Six Siege'e kalıcı olarak sahip olmak isterseniz oyunu ücretsiz hafta sonu kampanyası boyunca %50 indirimli olarak satın alabileceksiniz, Ücretsiz hafta sonu kampanyası 19 Kasım'a kadar devam edecek olsa da %50 indirim 20 Kasım'a kadar devam edecek.

Rainbow Six Siege'in yüksek dosya boyutuna sahip olması nedeniyle oyunu zamanında indiremeyeceğinizi düşünüyorsanız üzülmenize gerek yok. Ubisoft, oyunu ön yükleme üzerine açtı. Bu sayede şimdiden oyunu indirmeye başlayabiliyorsunuz.

Rainbow Six Siege için daha önceden de ücretsiz hafta sonu kampanyaları yapılmıştı. Bu seferki kampanyanın sebebi ise Operation White Noise adlı kapsamlı içerik güncellemesinin yaklaşıyor oluşu. Ücretsiz hafta sonu kampanyası sonuçlanınca Operation White Noise güncellemesi test sunucularında erişime açılacak.

Rainbow Six Siege ücretsiz hafta sonu kampanyası için Steam üzerinde herhangi bir paylaşım yapılmamış; fakat Ubisoft'un oyun portalı UPlay üzerinde oyun ön yüklemeye açılmış ve ücretsiz hafta sonu kampanyası duyurulmuş halde. Rainbow Six Siege'i indirmeye başlamak için aşağıdaki bağlantıları kullanarak UPlay'i indirebilir, sonrasında hesabınızla oturum açarak oyunu UPlay içerisinde bulduktan sonra indirmeye başlayabilirsiniz: